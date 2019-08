Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de proporții s-a produs in Capușu Mare, județul Cluj, dupa e un TIR a spulberat, pur și simplu un autoturism. Intregul moment desprins parca din filme a fost inregistrat de o camera de supraveghere.

- Scena terifianta intr-un parc din statul american Florida. O copila de noua ani a fost luata in coarne de catre un bizon si aruncata la cativa metri. Fetita a stat aproximativ 20 de minute in preajma animalului, impreuna cu un grup de aproximativ 50 de persoane.

- Este ancheta la Spitalului Judetean din Mehedinti, unde o asistenta a fost filmata in timp ce se rastea la o adolescenta, abia internata. Fata acuza dureri mari iar mama ei a cerut ajutorul asistentei care era in tura. In inregistrare, se vede cum angajata striga la adolescenta, apoi o ameninta pe femeie…

- Mesajul unui preot din Brazilia a înfuriat atât de tare o enoriașa încât aceasta l-a împins pe slujitorul bisericii de pe scena, chiar în timpul predicii. Momentul a fost filmat și a ajuns viral pe rețelele sociale. Marcelo Rossi, un lider…

- Un om de afaceri din municipiul Targu Jiu, care a castigat o licitatie organizata de Directia Silvica Gorj, pentru a culege trufele din padurile judetului, fost batut cu salbaticie astazi, in timp ce se afla pe o strada din municipiul Targu Jiu.

- Programul zilei de sambata la Alba Fest va fi unul incarcat. Intreaga zi este presarata de evenimente, care incep inca de dimineața cu Parada Absolvenților Universitații ”1 Decembrie 1918”. Seara, LA FAMILIA, AMI, RUBY, VUNK, SORE vor urca pe scena festivalului, iar noaptea tarziu va fi AFTER PARTY.…

- Scene de groaza la marginea drumului! Doi barbați le-au dat foc unor oameni ai strazii care dormeau pe jos, au filmat momentul și au fugit de la fața locului. Imagini video cu puternic impact emoțional