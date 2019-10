Stiri pe aceeasi tema

- Premierul albanez Edi Rama, omologul sau nord-macedonean Zoran Zaev si presedintele sarb Aleksandar Vucic doresc sa promoveze o regrupare a tarilor din aceasta regiune fragila si divizata, ceea ce ar duce la punerea in aplicare a "patru libertati fundamentale: liberul schimb de marfuri, de servicii…

- Presedintele sarb a afirmat ca a discutat despre aceasta problema cu premierii nord-macedonean si albanez, Zoran Zaev si Edi Rama, si ca obiectivul vizat este stimularea afacerilor si a liberei circulatii a bunurilor, oamenilor si serviciilor, informeaza Agerpres.Un acord mai specific in…

- In ultimii ani, au avut loc mai multe proteste fata de cresterea constructiei de baraje hidrotehnice in Balcanii de Vest, o regiune care include tari care spera sa devina state membre UE. Intr-un raport elaborat de mai multe ONG-uri de mediu, in frunte cu Bankwatch, activistii pentru protejarea…

- ​În cadrul sedintei Comitetul Executiv UEFA, care a avut loc, marti, la Ljubljana (Slovenia), s-a luat decizia de a se schimba formatul Ligii Natiunilor. În urma acestei modificari, România a urcat în Liga B, anunta frf.ro.Liga Natiunilor UEFA va avea o noua structura începând…

- Liga Natiunilor UEFA va avea o noua structura incepand cu editia 2020/21, cuprinzand cate 16 echipe in Ligile A, B si C si 7 echipe in Liga D. Echipele vor fi alocate pe baza clasamentului general, cel inregistrat la finalul editiei inaugurale, in sezonul 2018/19. UEFA a decis sa faca aceasta…

- In acest weekend, a avut loc in stațiunea Samokov din Bulgaria Campionatul Balcanic de Taekwondo WT, la proba de Kyorugi (Lupta – Proba olimpica). La aceasta importanta manifestare sportiva au participat peste 700 de sportivi selecționați la loturile naționale din 12 țari balcanice, Albania, Bosnia…

- ​Reprezentantul special al SUA pentru Balcanii de Vest, Matthew Palmer, a declarat ca este convins ca Belgradul și Pristina pot ajunge la un acord, ca SUA va sprijini acel Guvern de la Pristina care va fi angajat în dialogul cu Belgradul și ca Rusia dorește ca în Balcanii de Vest sa existe…

- Fosta campioana olimpica, mondiala si europeana Gabriela Szabo este delegat oficial din partea Asociatiei Atletice Europene la Campionatele Europene pe echipe, Divizia a III-a, care au loc in acest weekend la Skopje (Macedonia de Nord), potrivit site-ului clubului CSM Bucuresti. La competitia…