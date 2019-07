Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care și-ar fi surprins soțul cu amanta in mașina și s-ar fi prins de manerul portierei a fost tarata pe o strada din Constanța. Femeia a ajuns la spital, dar a depus și plangere la poliție, care a inceput cercetarile pentru loviri sau alte violențe.Potrivit polițiștilor constanțeni,…

- Au aparut serpi in Constanta. Cei care frecventeaza zona digului din Portul Constanta au sanse mari sa se intalneasca cu un sarpe.Nu va speriati Sarpele de apa nu este veninos.Potrivit wikipedia.org, sarpele de apa Natrix tessellata este un sarpe neveninos din familia colubride Colubridae raspandit…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe strada Avram Iancu din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, un copil a fost ranit. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care a avut loc accidentul. ...

- Un motociclist a fost implicat vineri intr un accident rutier produs pe strada Dezrobirii din Constanta. Doua autoturisme au fost avariate in urma evenimentului rutier, una dintre ele este o masina de scoala.La fata locului se afla un echipaj medical dar si politistii. ...

- Un cal a fost surprins sambata, pe drumul ce leaga Constanta de Navodari. Calul se afla in mijlocul drumului si poate oricand sa fie lovit de o masina.Nu se cunoaste inca cum a ajuns calul singur in plina strada.Revenim cu detalii ...

- Soferii care au parcat in statia de autobuz de pe strada Baba Novac din municipiul Constanta vor avea parte in aceasta dimineata de o surpriza neplacuta. Politistii locali au dispus ridicarea masinilor parcate neregulamentar astfel ca deja au fost luate din statia de autobuz autoturismele parcate. Sursa…

- Incepand de astazi, 28.05.2019, in cartierul Faleza Nord se va circula conform noilor reglementari dupa cum urmeaza: pe strada Turda ndash; de la intersectia cu bulevardul Mamaia spre strada Unirii; pe strada Unirii ndash; de la intersectia cu strada Turda pana in Ion Ratiu; pe strada Timisanei ndash;…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constnata. Potrivit IPJ Constanta, in jurul orei 19:35, un barbat, in varsta de 28 de ani, a condus un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta, dinspre strada Verde catre strada Cumpenei.In momentul in care a ajuns…