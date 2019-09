Șarpe boa constrictor, descoperit sub capota unei maşini duse la reparat Un mecanic din estul Frantei a fost surprins sa descopere, deschizand capota unei masini aflate la reparat, un boa constrictor incolacit in motor, informeaza AFP. Marti dupa-amiaza, la Metz, "specialistii in salvarea animalelor au scos un boa constrictor din motorul unei masini aflate la reparatie la un mecanic!", a indicat pe Twitter serviciul local de pompieri, insotind aceasta informatie de fotografii in care se poate vedea impozanta reptila incolacita deasupra motorului. Sarpele carnivor, care consuma prada vie sufocand-o, a fost indepartat de pe motor de unitatea de salvare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un mecanic din estul Frantei a fost surprins sa descopere, deschizand capota unei masini aflate la reparat, un boa constrictor incolacit in motor, informeaza Agerpres. ”Specialistii in salvarea animalelor au scos un boa constrictor din motorul unei masini aflate la reparatie la un mecanic!”, a indicat…

- Un incendiu violent a izbucnit, noaptea trecuta, la o uzina care produce aditivi pentru lubrifianti, din orasul Rouen din nordul Frantei. In jur de 130 de pompieri au intervenit pentru a stinge flacarile uriase.

- Administrația Trump nu a aprobat pachetul de ajutor financiar de 20.000.000 de dolari pe care țarile G7 l-au oferit Braziliei pentru a combate incendiile din bazinul Amazonului, transmite Business Insider. Trump a fost nemulțumit ca președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, nu a fost invitat la discuțiile…

- Compania Tesla a anunțat recent pe Twitter ca modelele sale pot fi comandate in Romania, Polonia, Ungaria și Slovenia. Modelul de baza Tesla Model 3 Standard Range Plus are o autonomie de 409 kilometri, o viteza maxima de 225 km/ora și poate realiza sprintul de la 0 la 100 km/ora in 5,6 secunde. Prețul…

- Un excursionist francez a fost descoperit mort in sudul Italiei duminica seara, la noua zile dupa ce sunase la serviciile de urgenta pentru a spune ca a cazut si si-a rupt ambele picioare, dar nu stie exact unde se afla, informeaza DPA. Serviciul de pompieri italian a scris pe Twitter…

- In perioada 22 – 28 iulie, politistii buzoieni au fost angrenati, in actiuni de prevenire a accidentelor de circulatie in care pot fi implicate autovehiculele destinate transportului rutier public de persoane si marfuri, precum si de verificare a legalitatii derularii unor astfel de transporturi. Pe…

- Dupa un vot in Senatul francez privind instituirea unei taxe pe cifra de afaceri a giganților IT – vizand inainte de toate firme americane – Donald Trump a anunțat ca are in vedere masuri de retorsiune impotriva Franței, vinurile situandu-se prioritar intre produsele de proveniența franceza importate…

- Patru tineri au fost filmati in timp ce stau pe capota unei masini care strabatea Transfagarasanul! Tinerii inconștienți se prindeau de crengile de pe marginea drumului si și-au riscat viața. Imaginile au ajuns pe Facebook, iar politistii au demarat o ancheta ca sa afle identitatea soferului, a notat…