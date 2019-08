Sarmisegetusa, cetatea neamului (II)

La circa 3,65 metri de cercul interior „B” se gaseste un al treilea cerc, numit „C” si format de data aceasta din 84 de stalpi de lemn. Acestia aveau un diametru, la nivelul solului, de 0,40 metri; erau infipti in pamant la o adancime de 1,60 metri fiecare, avand la baza o platforma formata din blocuri de calcar care impiedica afundarea stalpului. Portiunea din stalp care se gasea in pamant era rotunda in sectiune, in timp ce partea de deasupra solului era in patru muchii (asa cum au fost realizati toti stalpii de lemn din sanctuarul actual, care nu sunt piese originale, ci „replici contemporane”).…