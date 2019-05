Sarmalute cu urda in foi de stevie

Se faramiteaza urda. Orezul se fierbe in apa cu sare. O legatura de ceapa si mararul se toaca marunt. Cealalta legatura de ceapa se toaca si se caleste in 25 gr margarina. Se adauga ouale, sare si piper dupa gust. Se amesteca bine cu mana pana se omogenizeaza. Se oparesc frunzele de stevie. Mare atentie, trebuie lasate in apa oparita foarte putin, pentru ca altfel se vor rupe la impachetat.

Se pune in mijlocul frunzei o lingura de umplutura si se ruleaza ca sarmalele obisnuite. Se pun pe fundul unei oale frunze de stevie si se aseaza deasupra…