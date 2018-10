Sarmalele pelerinilor La Iași, in fiecare an, tradiția de Sfanta Parascheva este pastrata cu sfințenie. Peste 20 de bucatarese pregatesc 20.000 de sarmale pentru pelerinii veniți din toate colțurile tarii. Cu sfințenie este pastrata și rețeta sarmalelor. Trei zile de foc Gospodinele au trei zile de foc. In prima zi sunt pregatite legumele, zarzavatul, varza și carnea. Dupa care se trece la invelirea sarmalelor și fierberea acestora cu mare atenție, la foc mic. “Ne-am pregatit din timp. Ne-am aprovizionat cu toate produsele necesare pentru sarmale. Am pregatit 20 de oale in care se vor fierbe cate o mie de sarmale.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

