- Anul acesta Romania sarbatoreste Centenarul Marii Uniri, insa nu este singura aniversare de pe plan local. Tot in 2018 brandul de bere Timisoreana implineste trei secole de istorie, fiind unul dintre cele mai vechi si mai cunoscute branduri locale. Desi multe dintre brandurile simbolice romanesti au…

- Elevii vor primi la scoala produse de panificatie, lactate, fructe si legume, prevede o lege promulgatala inceputul saptamanii de presedintele Klaus Iohannis. Concret, pe parcursul saptamanii scolare, unui elev i se vor acorda gratuit doua portii de fructe si/sau legume, doua portii de lapte si o portie…

- Profesori din Bacau au dus carți romanești la Cernauți, la o saptamana dupa ce au existat amenințari de incendieri ale unora dintre ele. Au gasit acolo romani inimoși, dar și oameni carora le este frica sau rușine sa vorbeasca romanește. Calin Boamba, directorul Colegiului Național „Vasile Alecsandri”…

- Daniel Olteanu Deputatul PNL de Vaslui Daniel Olteanu atrage atenția ca, in baza obiectivelor asumate de PSD prin Programul de Guvernare, obiective care se refera la consolidarea durabila a relației cu Republica Moldova prin investiții și alocari de fonduri, in special in domeniul transporturilor și…

- La sfarșit de iarna și inceput de primavara, satele stau sub semnul soarelui alb. Crud și cu mare putere, acesta inspira teama in randul gospodarilor. Copiii mai firavi și bolnavicioși...

- Cinismul anima relațiile internaționale și tot mai mult realismul dur și pur instalat in formele de operațiuni lansate pe dimensiunea militara face ca viața oamenilor sa nu mai conteze, daca a contat vreodata.

- Aluat clatite. Am descoperit secretul celor mai delicioase clatite, pentru toate gusturile, fie ca iti plac clatitele pufoase, clatitele crocante sau esti fan clatite americane. Aluat clatite. 5 pasi pentru aluatul perfect de clatite Oua de taraOuale de tara fac clatitele mai pufoase,…

- Guvernul a adoptat un proiect de lege prin care a fost extinsa valabilitatea pasapoartelor electronice la 10 ani, comparativ cu cinci ani cat era pana acum, pentru persoanele care au implinit varsta de 25 de ani. Valabilitatea pasapoartelor simple electronice a fost extinsa la 10 ani De asemenea, proiectul…

- Saptamana trecuta, am fost la Teheran, ca membru al comisiei de afaceri externe din PE. Am avut intalniri cu parlamentar si ministri, cu o vicepresedinta si cu un sfatuitor al lui Khamenei. Subiectul principal a fost Acordul nuclear din 2015. Cateva teme – in special cele care privesc drepturile omului…

- Ministerul Apararii U.M 02175 Constanta Spitalul Militar Constanta a atribuit recent un contract de achizitie legume. Potrivit licitatiapublica.ro, criteriul de atribuire a contractului l a reprezentat pretul cel mai scazut, iar din cele trei oferte primite castigatoare au fost declarate cele venite…

- Supa crema de legume si ardei copt Mod de preparare Supa crema de legume si ardei coptSe curata cartofii, se spala si se taie in cubulete, morcovul, pastarnacul si radacina de patrunjel se curata de coaja, se spala si se taie rondele, usturoiul se curata si se feliaza, se acopera cu apa si se…

- Suma alocata in acest an pentru sustinerea producatorilor agricoli romani sa cultive tomate in spatii protejate se ridica la 180 de milioane de lei, un buget similar cu cel de anul trecut, an de debut al acestei program, insa numarul fermierilor doritori sa intre in program s-a dublat, potrivit ministrului…

- In localitatea Turtucaia, din judetul Durostor, functionau pe timpul stapanirii bulgaresti mai multe scoli primare, cu sase institutori, o scoala romaneasca veche de aproape 140 de ani, una armeneasca si alta lipoveneasca. In cel dintai an de stapanire romaneasca, 1914 1915, intr un raport al revizorului…

- Ingrediente 1 kg carne tocata 300 g ceapa 1 morcov mic 1 bucatica telina radacina 150 g orez cu bobul rotund 40 g sare 3 g cimbru uscat 4 g piper proaspat macinat 1 g ienibahar 1 g coriandru 1 g chimen 1 frunza dafin 200 g pasta de tomate 100 g afumatura 1 legatura marar si patrunjel verde bete de marar…

- Festivalul Unirii bucatariei tradiționale romanești, la Zlatna! Timp de doua zile localnicii din Apuseni și nu numai se vor putea bucura de tradițiile culinare romanești intr-un eveniment dedicat gurmanzilor. Bucatariile tradiționale se vor uni la fel cum au facut-o romanii in 1918. Frația Ceaunelor…

- Romania nu face decat sa adune avertismente: desi este o stea europeana a cresterii economice prin consum viguros, neglijeaza insa investitiile si se pregateste pentru un viitor dificil, considera analistii, potrivit unei analize AFP.

- Rosii umplute cu cus-cus Mod de preparare Rosii umplute cu cus-cus Intr-un castron se pune la umflat cus-cusul impreuna cu sarea,uleiul de masline si 200 ml apa clocotita timp de 5 minute.Cat timp cus-cusul se odihneste in apa clocotita,taiem partea superioara a rosiilor ca niste capace,dupa…

- 100 de romani vor fi fotografiati dupa aceeasi tehnica folosita in urma cu un secol. Va fi o radiografie a Romaniei de astazi. Si va ramane in istoria urmatorilor 100 de ani. Proiectul a fost initiat la Alba Iulia de mai mulți tineri.

- Autor: Boerescu Dan-Silviu Cele mai bune rețete de post – dar nu numai! și de frupt! – sunt cele gatite de maicuțe și calugari, monahii avand o inzestrare anume pentru gastronomie, pe care o practica folosind ingrediente de demult, asupra carora se pogoara Harul. Este incredibil ce varietate de rețete…

- Transparency International Romania in parteneriat cu Asociatia Magistratilor din Romania au placerea sa anunte demararea proiectului “Consolidarea rolului instantelor romanesti in aplicarea legislatiei privind ajutorul de stat”. Proiectul are ca obiectiv sa consolideze capacitatea instantelor romanesti…

- La 31 ianuarie 2018 sau împlinit 600 de ani de la trecerea în nefiin a domnitorului rii Româneti Mircea cel Btrân. Istoricii români îl consider ca fiind primul domnitor care a încercat constituirea blocului unitii româneti datorit aciunilor sale de bun strateg...

- In mai 1945, ziaristul Pamfil Seicaru era trimis in judecata, in lipsa, pentru crima de a fi contribuit la dezastrul tarii de catre acuzatorii publici ai regimului comunist. Pe parcursul rechizitoriului, anchetatorii il acuza pe acesta de propaganda in favoarea lui Mussolini si Hitler, dar si de primirea…

- Situatia dificila cu care se confrunta procesatorii de legume si fructe generata de obligativitatea suportarii de catre acestia a taxelor anuale pentru ambalajele din sticla in care isi comercializeaza produsele, urgentarea acordarii sprijinului pentru suprafetele cultivate cu tomate destinate industrializarii…

- Mancarea indoneziana este recunoscuta pentru gustul sau excepțional și aroma data de condimentele exotice. Exista numeroase preparate foarte simplu de gatit, dar delicioase, care sunt gata in doar cateva zeci de minute și pentru care nu iți trebuie nici priceperea unui bucatar profesionist. Iata cum…

- Doua baluri dedicate portului popular sunt programate sa se desfașoare in luna februarie (a.c.), in județ, unul dintre acestea, aflat la prima ediție, in orașul-stațiune Covasna și celalalt, aflat la cea de –a patra ediție, in localitatea intorsureana Bradet. La Covasna, prima ediție a Balului Portului…

- Doi ingineri au lansat „Taraba Virtuala”, un business care ofera produse naturale romanesti printr-o aplicatie pe telefonul mobil. Roxana Bitoleanu si Vlad Retca au realizat aceasta aplicatie pentru ca doritorii de produse naturale romanești sa poata sa ajunga mai repede la producatori.…

- Taraba Virtuala e un business care ofera produse naturale romanesti printr-o aplicatie mobila. Am vorbit cu fondatorii la emisiunea “Ziua Zero”. 1 1 0 1 0 0

- Tocanita de cartofi cu carne slaba # Reteta 1 Reteta de la Laly Ingrediente tocanita de cartofi cu carne slaba 1 kg cartofi (eu am pus si albi si rosii)2 ardei grasi verzi1 ardei gras rosu1 morcov2 cepe500 g carne macra (fara grasime)50 ml ulei3…

- E putred de bogat dar nu-și gasește perechea! Ofera 10.000 de dolari oricui ii prezinta o femeie pe gustul lui! Toți au sarit cu nume de femei, pana i-au auzit cerințele și condițiile. Uite ce-și dorește bogatașul. Acum ca a devenit un om de afaceri de succes, Joe Cohen iși mai dorește doar o partenera…

- Saramura de peste este una dintre cele mai cunoscute si gatite retete traditionale romanesti. Exista numeroase retete de saramura de peste, cele mai gatite fiind cele din Dobrogea si Moldova, care se diferenteaza prin modul de preparare termica a pestelui.

- La sfarsitul veacului al XVII-lea si in primii ani ai secolului urmator, „secolul luminilor”, arta diplomatica romaneasca atinge un deosebit grad de perfectionare in timpul domniei in Tara Romaneasca a lui Constantin Brancoveanu (1688-1714), urmasul la tron al lui Serban Cantacuzino, dar si nepot al…

- Fostul presedinte al UDMR, Marko Bela, a declarat, miercuri, ca senatorul Verestoy Attila a jucat un rol important in colaborarea dintre UDMR si partidele romanesti, avand o capacitate deosebita de a negocia si a cauta cai de comunicare. "Am fost colegi in Parlamentul Romaniei timp de…

- Copilul subnutrit din Iași, tratat cu ciocolata, și-a revenit. Medicii de la Spitalul de Pediatrie Sfanta Maria din Iasi au salvat viata unui copil care la patru ani cantarea cat un bebelus de noua luni, dupa aproape patru luni greutatea acestuia fiind aproape dublata in urma unui tratament in care…

- Producatorul de incaltaminte Clujana, care a acumulat datorii de peste 13 milioane de lei, a intrat in insolventa, in urma unei decizii luate joi de Tribunalul Specializat Cluj. Activitatea la Clujana va continua, existand contracte in derulare pentru asigurarea productiei.

- Vremurile cand hackerii intrau in calculatoare si le infectau cu virusi au trecut. Acum, au moduri mai subtile de a scoate bani de pe urma utilizatorilor. Modifica paginile de internet si le pun sa faca bani pentru ei, fara ca utilizatorii sa stie ce se intampla.

- Cei mai talentati bucatari din Romania se intrec la categoriile sectiunii gastronomie a concursurilor GastroPan, care se vor desfasura, in perioada 19-22 aprilie 2018, la Targu Mures, in cadrul celei de-a X-a editii a Expozitiei Internationale GastroPan. Potrivit organizatorilor, sectiunea…

- Shopping-ul atrage, in luna ianuarie, foarte mult turistii, mai ales in anumite destinatii consacrate cum ar fi Milano, Paris, Londra, Dubai, New York, China si Thailanda, iar mai nou in Bucuresti, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, Raluca Anghel, specialist in marketing turistic.

- Presedintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT), Szilagyi Zsolt, a facut, marti, un apel catre parlamentarii români la "un dialog sincer" pe tema declaratiei comune a partidelor maghiare prin care se solicita autonomie. "Nu exista o declaratie mai profunda, mai puternica,…

- Pastele se gatesc rapid, sunt gustoase și sațioase. Iata trei rețete, numai bune pentru acest sfarșit de saptamana. Incearca cele 3 rețete cu paste și vei vedea ce simplu poți pregati o cina pentru doi. Penne cu roșii | VIDEO Ingrediente: 300 g penne rigate; pentru sos- 2 linguri ulei de masline,…

- Nicoleta Dumitrescu Asa cum au anuntat de la sfarsitul anului trecut, pentru medicii de familie, prima zi lucratoare din anul 2018 – 3 ianuarie – a constituit si prima zi de greva, „rupand” temporar legaturile cu Casa Nationala de Sanatate. Practic, incepand de ieri, acestia acorda servicii medicale…

- Medicii de familie din țara nu renunța la decizia de a protesta fața de subfinanțarea asistenței medicale și fața de birocrația din sistemul medical. Potrivit președintelui Societații Naționale de Medicina a Familiei, Rodica Tanasescu, nu se renunța la protest, astfel ca, din 3 ianuarie 2018, nu vor…

- Ingrediente: 8 oua mari cca 110 gr smantana 2 linguri maioneza 1 lingura suc de lamaie 2 linguri arpagic proaspat tocat 1 lingurița sare kosher 1/2 lingurița piper ngru cca 50 gr crema de branza, la temperatura camerei cca50 gr icre de somon Mod de preparare: Fierbe ouale tari, apoi…

- OUA UMPLUTE pentru Revelion. Ingrediente: 11 oua (un ou este folosit pentru umplutura) 2 linguri mustar 50 ml ulei 100 gr. unt (la temperatura camerei) 2 linguri zeama de lamaie sare si piper Citeste si Retete cu peste delicioase pentru masa de Revelion 2018 OUA UMPLUTE pentru…

- „Furios si iute 8”, de Gary Gray, cu Vin Diesel, Jason Statham si Dwayne Johnson in distributie, ocupa primul loc intre filmele care au rulat in tara noastra anul acesta, din punct de vedere al incasarilor totale, clasament in care „Octav”, debutul in lungmetraj al regizorului Serge Celebidachi,…

- Ingrediente: 1 kg pulpa de porc, 1 pahar vin alb, bacon, opțional, 700 g fasole verde, 2-3 caței de usturoi, 1 ardei iute, ulei, piper, sare, fulgi de migdale, opțional. Mod de preparare: Speli carnea, o ungi cu ulei, o ...

- Cum aratau mesele de Craciun ale regilor Romaniei? Unii erau singuri tocmai cu ocazia sarbatori care uneste oameni si familii, altii tineau la rigoare si la respectarea tuturor datinilor romanesti.

- Se stie ca nicaieri gustul mancarii nu e mai bun ca acasa. Un magazin din Bruxelles le indeplineste romanilor stabiliti in Belgia dorinta de a manca produse din tara, la preturi corecte.

- In Ajun de Craciun sau de Anul Nou ne gasim adesea pregatiti, doar ca… lipseste ceva! Dupa ce am lasat totul in ordine la job, am decorat caminul, am pregatit cadouri pentru cei dragi, ne-am ales outfit-ul, suntem gata de sarbatori! Totusi, putem fi gazde si mai cool doar daca pe masa este si ceva...…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat astazi intentia de a modifice regulamentul de taximetrie din Bucuresti astfel incat pe teritoriul Municipiului serviciile de dispecerat sa devina obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizati, ceea ce ar insemna o posibila eliminare din…

- Stadionul Dinamo va fi pe gustul fanilor: nu va avea pista și va fi acoperit. Ce a spus ministrul Carmen Dan despre noua arena a ”cainilor”. Stadionul și grupele Ligii Campionilor sunt cele doua mari obsesii ale tuturor iubitorilor clubului Dinamo. Prima „buba”, stadionul, este pe cale sa se „vindece”.…