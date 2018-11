Sarmale cu carne de pui Mod de preparare Sarmale cu carne de pui Se dezoseaza carnea si se da prin masina de tocat, apoi se pune intr-un bol. Orezul se spala si se pune peste carne impreuna cu ceapa taiata marunt. Se pun condimentele, respectiv sare , piper si putin cimbru, o lingura de bulion si se amesteca toate foarte bine. Se fac gogonele mici, care se infasoara in foile de varza, se aseaza in oala, se umple cu apa si se pune la foc moderat pana incepe sa fiarba, apoi se da focul mic. Cand sunt gata se mai pun 2 linguri de bulion deasupra si se opreste focul. Pofta buna! Ingredientele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Supa de curcan Mod de preparare Supa de curcan Se taie spatele de curcan in bucati, acestea se curata si se spala bine, se pun la fiert in apa cu sare si se spumuiesc din cand in cand. Cureti morcovul, radacina de patrunjel si telina, ceapa, le speli, le adaugi in supa dupa 30 de minute de…

- Sarmalute de pui in foi de varza Mod de preparare Sarmalute de pui in foi de varza Pieptul de pui se da prin masina de tocat, apoi se amesteca cu ceapa si morcovul rase, cu orezul, se potriveste de sare si piper. Se amesteca foarte bine, apoi se modeleaza sarmalutele in foi de varza murata.…

- FarfuriaVesela.ro: Salata de cruditati Mod de preparare Salata de cruditati Morcovul, telina, patrunjelul, marul se curata de coaja, se spala si se rad pe razatoarea mica. Ardeiul capia se curata de seminte si se taie fideluta, fasii foarte subtiri. Se amesteca toate ingredientele cu…

- Mod de preparare Dovlecei in crusta crocanta Dovleceii curatati de coaja se taie fasii si se sareaza.Indepartam apa lasata de ei cu ajutorul prosoapelor de hartie. Trecem fiecare fasie de dovlecel prin amestecul de iaurtul amestecat cu ulei de masline, ou si piper apoi il tavalim prin pesmetul…

- Mod de preparare Papanasi Toate ingredientele se iau si se amesteca bine pana cand devine un aluat nelipicios. Se fac bilutele in felul urmator: 2 bile mai mici pt capac si doua bile mai mari pt papanasii propriu-zisi. Cu un deget plin cu faina, se impunge bila mai mare direct in mijloc , si largim…

- Muraturi de toamna: Castraveti bulgaresti Mod de preparare Muraturi de toamna Pune castravetii, bine indesati, in borcan, ceapa, morcovul, hreanul si catelul de usturoi, apoi toate mirodeniile, zaharul, otetul si sarea. Completeaza cu apa. Pune capacul si infileteaza-l bine. Agita-l…

- Mod de preparare Snitele crocante de puiFiecare bucata de piept se taie fasii subtiri. Presaram pe fiecare sare si condimente. Pregatim 3 caserole mici si punem in fiecare: faina, ouale batute cu putina sare si condimente, pesmet. Apoi incingem uleiul, dam fiecare fasie prin faina, ou si pesmet…

- Se toaca legumele si se calesc putin in ulei incins. Orezul se spala si se pune peste legume, se amesteca de cateva ori apoi se adauga apa , cam 3 cani. Cand este fiert orezul, se pune putin delikat, putina sare si patrunjel. Intre timp, carnea se fierbe bine si se prajeste putin in ulei.…