Sarkozy s-a ales cu un nou dosar de coruptie! E acuzat ca ar fi cumparat un magistrat

- Livrarea de sisteme americane de rachete Patriot catre Polonia ar putea constitui o amenintare la adresa securitatii Rusiei, a declarat Maria Zakharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Moscova. "Consideram ca pasi care sunt facuti sunt un element de destabilizarea a situatiei…

- Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost trimis in judecata in dosarul interceptarilor, alaturi de avocatul sau, Thierry Herzog, și de Gilbert Azibert, fost magistrat. Cei trei sunt acuzați de corupție și trafic de influența. In acest dosar, lui Sarkozy i se…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost trimis in judecata pentru acte de coruptie intr-un dosar suplimentar, asociat celui referitor la finantarea ilegala a campaniei electorale de catre mostenitoarea companiei L'Oreal, Liliane Bettencourt. Parchetul National Financiar (PNF)…

- Salariile bugetarilor si pensiile ar putea fi acordate mai devreme in luna aprilie, inainte de Paste. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca decizia va fi luata joi, in sedinta de guvern. "Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel…

- Un responsabil guvernamental polonez a fost arestat de serviciile de securitate din Polonia, fiind banuit ca a furnizat Rusiei informatii secrete despre tacticile pe care guvernul de la Varsovia intentioneaza sa le foloseasca in vederea blocarii constructiei gazoductului Nord Stream 2, care va lega…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost inculpat, miercuri, pentru fapte de coruptie si finantare ilegala a campaniei sale electorale din anul 2007. Dupa cinci ani de investigatie si doua zile de audieri la politie, un judecator francez a decis ca exista suficiente dovezi pentru a-l…

- Stephen Hawking este celebru pentru teoriile lui in fizica si, mai ales, cel putin publicului larg, pentru teoriile lui apocaliptice. Ultima a venit cu doar doua saptamani inainte de decesul lui. Stephen Hawking a murit pe 14 martie. A lasat in urma lui lucrarile exceptionale pentru fizica…

- Romania trebuie sa evite initiative legislative care pot pune in pericol stabilitatea financiara, cum ar fi cea referitoare la plafonarea dobanzilor, avertizeaza Fondul Monetar International. "Initiativele legislative care pot pune in pericol sistemul financiar trebuie evitate. Acestea se…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6592 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de nivelul atins miercuri, in linie cu tendinta regionala. Miercuri, euro a crescut la 4,6597. Joi, leul s-a apreciat in raport cu euro, in linie cu tendinta regionala.…

- Apple a implementat recunoasterea faciala prin tehnologia Face ID. Aceasta recunoaste fata utilizatorului cu ajutorul unei camere speciale, True Depth Camera, care deblocheaza noul iPhone, scriu cei de la Playtech. True Depth Camera face fotografii 3D, asa ca nu poate fi pacalita de cele obisnuite,…

- Printre noile arme rusesti laudate de presedintele Vladimir Putin se numara si o racheta hipersonica, din noua generatie de rachete de croaziera. Dar in Statele Unite dezvoltarea unei asemenea arme inregistreaza intarzieri fata de proiectele rivalilor chinezi si rusi, se arata intr-o analiza publicata…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, care joi face un tur de forta in Romania, avand intalniri cu majoritatea liderilor si decidentilor politici cu rol in reforma Justitiei, a poposit si la Comisia Iordache. Timmermans le-a spus clar membrilor Comisiei ca isi doreste ca…

- Procurorul special care investigheaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, Robert Mueller, a renuntat la 24 de acuzatii de frauda aduse lui Rick Gates, un martor cheie care a fost de acord sa coopereze in cadrul investigatiei. El a pledat vinovat saptamana trecuta, dupa ce…

- Clientii Vodafone nu trebuie sa achite despagubiri companiei, daca reziliaza contractele inainte de expirarea duratei minime a acestora, in urma unei decizii definitive a Curtii de Apel Bucuresti. Astfel, instanta a mentinut hotararea Tribunalului Bucuresti din 2105, ca operatorul de telefonie…

- Anuntul presedintelui Klaus Iohannis de sustinere a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, este prezentat de una dintre cele mai presigioase institutii de presa ale lumii, care continua sa monitorizeze situatia foarte tensionata din justitia si politica din Romania. "Sefa anticoruptie din Romania,…

- Premierul Boiko Borisov sustine ca Olanda se opune primirii Bulgariei si Romaniei in spatiul Schengen, pentru astfel refugiatii nu vor mai avea unde sa fie opriti, in drumul lor spre Europa, si vor ajunge direct in Amsterdam. "Riscul egoist provine din frontierele terestre, deoarece cand Bulgaria…

- Parlamentarul rus Vladislav Reznik si alti 17 suspecti sunt acuzati de spalare de bani in Madrid pentru o organizatie mafiota din Rusia. Sefii gruparii, Gennady Petrov si Alexander Malyshev, despre care se crede ca sunt in Rusia, sunt in continuare cautati de politie, informeaza BBC.…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica, intr-un discurs in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, ca "nu ne-am incheiat inca munca" si "mai avem multe de facut", dar si ca politica din tara sa a scapat de "euro-bla-bla", de "liberalismul…

- Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, sustine ca parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa 30 de milioane de dolari. In cadrul audierilor din Congres, Mulvaney a spus ca parada ar costa intre 10 si 30 de milioane de dolari, in functie de dimensiunea…

- Turnul Eiffel se va redeschide duminica, in conditiile in care circulatia pe drumurile si caile ferate din regiunea Parisului a revenit la normal, dupa o saptamana de ninsori si inghet. In afara unei scurte redeschideri joi dupa-amiaza, aceasta faimoasa atractie turistica din capitala Frantei…

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici spune ca, pe viitor, romanii obligati sa depuna Declaratia 600 nu vor mai avea batai de cap. Mai intai, pentru ca valoarea contributiilor li se va calcula in functie de venitul estimat, nu in functie de cel realizat in anul precedent, ca pana acum. In…

- Incepand cu 16 iunie, Blue Air va lansa un nou zbor de la Bucuresti spre una dintre cele mai dorite destinatii de vara, Palma de Mallorca. "Credem foarte mult in aceasta noua ruta si ne bucuram ca putem oferi romanilor optiunea de a zbura cu Blue Air de la Bucuresti in Palma de Mallorca. Aici,…

- Facebook nu se bazeaza doar pe inteligenta artificiala si algoritmi pentru a filtra continutul pe care il vezi. Exista niste moderatori in spate, iar aceasta meserie este una foarte dura. Nu exista nici un manual care sa te pregateasca pentru meseria de moderator la cea mai mare retea sociala…

- Parlamentarii au primit, in luna februarie, indemnizatii majorate cu aproximativ 10%, ca urmare a cresterii salariului minim la 1.900 de lei de la 1 ianuarie 2018. Astfel, potrivit unor informatii obtinute de Mediafax, indemnizatia neta a unui parlamentar, in data de 5 februarie, este de 9.993…

- O instanta de apel din Coreea de Sud a confirmat, luni, vinovatia mostenitorului imperiului Samsung judecat pentru coruptie, insa i-a schimbat pedeapsa in inchisoare cu suspendare si a dispus sa fie eliberat imediat. Cel mai probabil va fi depus apel impotriva deciziei, care nu e definitiva.…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente sa depuna o singura declaratie. "Domnul presedinte Liviu Dragnea a cerut in ultimul…

- Guvernul Republicii Moldova a avizat pozitiv introducerea in Constitutie a unor amendamente cu privire la orientarea proeuropeana a tarii, decizie criticata dur de presedintele Igor Dodon, care sustine ca Guvernul a comis un act contrar vointei poporului, fiind "o provocare care are drept scop divizarea…

- Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, se lanseaza in afaceri cu imobiliare, dupa ce s-a retras recent din cele cu restaurante. Conform jurnalistilor de la Profit.ro, Valentin Stefan Dragnea a infiintat recent o firma cu sediul social in Bucuresti si care se va ocupa cu lucrari de constructii.…

- Brexitul lasa Uniunea Europeana cu o mare problema, cea a lipsei de fonduri provocate in bugetul UE, iar negocierile dintre statele membre referitoare la contributii vor fi foarte dificile, a declarat Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene insarcinat cu Locurile de Munca, Cresterea, Investitiile…

- Ministerul Finantelor Ionut Misa a discutat luni cu liderul PSD Liviu Dragnea mai multe eventuale modificari in ce priveste depunerea Declaratiei 600, masura ce vizeaza 210.000 de romani si care a starnit revolta in randul acestora. Potrivit unor surse citate de Profit.ro, se pare ca termenul…

- Presedintele american Donald Trump a alcatuit o lista cu publicatiile care au castigat premiile "Fake News", distinctii inventate chiar de el. Bineinteles, in varful listei se afla The New York Times. Editorialistul New York Times Paul Krugman este primul pe lista intocmita de Trump,…

- Pe modelul Radu Mazare sau Sebastian Ghita, se pare ca si alta inculpata celebra si-ar fi gasit un colt de lume unde sa fuga de justitie. Este vorba despre Alina Bica. Fosta sefa DIICOT avea luni termen intr-unul din procese la Inalta Curte de Casatie si Justitie, cel referitor la o despagubire…

- Presedintele prorus in exercitiu, Milos Zeman (foto), se plaseaza in frunte, sambata, in primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Ceha, urmand sa intalneasca in turul doi un rival proeuropean. Este vorba despre Jiri Drahos, cu care Zeman se va confrunta electoral in al doilea tur,…

- Cel de-al 18 flashmob din fata sediului PSD Sibiu s-a desfasurat sub titlul "Va vedem din Clubul de Lectura". Aproximativ o suta de persoane s-au strans in ceea ce au numit "zona libera de coruptie" din zona centrala a municipiului Sibiu si, timp de 15 minute, au citit. "De la clasic la contemporan,…

- Moneda nationala continua si joi sa castige teren in fata euro, dar nu si fata de dolar. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, joi, un euro la 4,6374 de lei/unitate, cu 0,13% mai putin fata de sedinta de miercuri. Dolarul american creste, fiind cotat de BNR la 3,8821 de lei/unitate,…

- Compania Ericsson va angaja, pana la finalul lunii martie, 100 de romani care sa lucreze intr-un hub din Bucuresti si care sa deservi piete din Europa, inclusiv Ucraina si Rusia. "Ne asteptam sa construim o unitate operationala foarte solida la inceputul acestui an. Scopul final este ca unitatea…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca ar fi "amuzant" sa candideze la presedintia SUA impotriva lui Oprah Winfrey. Declaratia vine in contextul in care, in urma discursului sustinut de Oprah la Globurile de Aur, mai multi internauti i-au cerut prezentatoarei TV sa candideze la prezidentiale.…

- Salariile a 85 dintre cei 212 angajati ai Filarmonicii "George Enescu" vor fi diminuate anul acesta, in urma modificarilor impuse de Guvernul Tudose. "Problema delicata" a fost transmisa Ministerului Finantelor Publice (MFP) si Ministerului Culturii, a declarat marti directorul institutiei.…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat, sambata, inca o data dorinta de a inchide programul Loteria Vizelor, sustinand ca tarile participante "nu trimit cei mai buni oameni" in SUA. Afirmatiile au fost facute in contextul unei intruniri care a avut loc la Casa Alba pe tema imigratiei,…

- Doua case din cartierul Pipera au fost sparte de hoti in perioada sarbatorilor de iarna. Digi 24 scrie ca imobilele apartin fostului fotbalist Gheorghe Hagi si ambasadorului Pakistanului in Romania. Intr-o interventie telefonica pentru postul de televiziune, purtatorul de cuvant…

- Numarul de cazuri de rujeola confirmate in Romania raportate pana vineri este de 10.307, fiind inregistrate 37 de decese. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica (INSP), un al 38-lea deces posibil datorat rujeolei se afla in curs de investigare…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc insemnat de producere a avalanselor la peste 1.800 de metri altitudine, in muntii Bucegi si Fagaras (versantul nordic), fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde zapada masura marti 122 de centimetri, potrivit Centrului Meteorologic Transilvania-Sud.…

- Renault Group a anuntat, marti, ca vanzarile sale in Franta in 2017 au cunoscut o crestere cu aproape patru procente fata de anul 2016, in primul rand datorita cresteri de 6,5% a vanzarilor Dacia. "2017 este un an excelent pentru Grupul Renault in Franta cu Renault care a realizat cel mai…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, intr-un mesaj video adresat tarii in ajunul Anului Nou, ca anul 2018 este unul decisiv pentru ca Europa sa isi revina si sa devina mai puternica. De asemenea, liderul de la Paris a subliniat importanta cooperarii dintre tara sa si Germania pentru…

- Biroul prezidential de la Seul a transmis luni ca a salutat mesajul de Anul Nou al liderului nord-coreean Kim Jong Un. Anuntul Sudului este unul surprinzator, avand in vedere mesajul belicos al liderului suprem de Phenian. Totusi, Seulul a facut referire la partea in care Kim Jong Un a evocat…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat duminica "un mesaj de alerta, o alerta rosie" cu privire la pericolele care vor ameninta lumea in 2018 si a facut un apel la unitate pentru a depasi aceste pericole, transmite AFP. "Dupa ce am preluat aceasta functie, acum un an, am lansat…

- Nu mai putin de 80 de pasageri au ramas blocati vineri seara pe Aeroportul din Amsterdam. Pilotul cursei Tarom ii anuntase pe romani, cu putin timp inainte de decolare, ca avionul are probleme tehnice, iar plecarea se amana. Decolarea din Amsterdam ar fi urmat sa aiba loc in jurul orei locale…

- Comisia Europeana a rambursat, joi, catre Romania peste 454 de milioane de euro. Suma reprezinta fondurile solicitate de tara noastra prin cererile de plata transmise de Autoritatile de Management aflate in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.…