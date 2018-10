Protecţia Copilului face angajări: alte nouă posturi sunt scoase la concurs

Protecţia Copilului face angajări: alte nouă posturi sunt scoase la concurs in Eveniment / on 25/10/2018 at 12:01 / Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă… [citeste mai departe]