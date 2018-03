Sarkozy a fost inculpat pentru coruptie si finantare ilegala a campaniei electorale

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost inculpat, miercuri, pentru fapte de coruptie si finantare ilegala a campaniei sale electorale din anul 2007, relateaza site-ul BBC News. Dupa cinci ani de investigatie si doua zile de audieri la politie, un judecator francez a decis ca exista…

- Nicolas Sarkozy a fost inculpat pentru coruptie. Dupa cinci ani de investigatie si doua zile de audieri la politie, un judecator francez a decis ca exista suficiente dovezi pentru a-l pune sub acuzare pe Sarkozy, in varsta de 63 de ani. Presedinte al Frantei in perioada 2007-2012, Nicolas…

- Fostul presedinte francez a sosit cu putin timp inainte de orele 08:00 in birourile. Oficiului Anticoruptie din Nanterre, langa Paris. Marti, audierea lui Sarkozy a fost intrerupta spre miezul noptii.Nici Sarkozy, nici avocatii sai nu au comentat public cu privire la ultimele evolutii din…

- Vladimir Putin a fost reales, duminica, pentru al patrulea mandat la conducerea Rusiei cu 76,67% din voturile exprimate, potrivit rezultatelor dupa numararea a 99% din voturi. Este un scor cu 13% mai mare fata de cel cu care a fost ales in 2012 (63,6%). Prin aceasta victorie, Putin,…

- Rachetele nord-coreene pot fi acum echipate cu arme nucleare si ar putea ajunge in Germania si Europa centrala, a declarat parlamentarilor in aceasta saptamana un oficial de top din Agentia de informatii externe a Germaniei, scrie ziarul Bild am Sonntag, citat duminica de Reuters. Directorul…

- Presedintele american Donald Trump si-a ales deja sloganul pentru alegerile prezidentiale din 2020, unde vrea sa candideze pentru un al doilea mandat. Dupa "Make America great again" (Sa facem America mareata din nou), Trump n-a variat foarte mult si a decis sa mearga pe aceeasi linie: "Keep…

- Android P a fost deja subiectul catorva zvonuri in ultimele saptamani, iar acum poate fi experimentat in format beta de catre toti curiosii. Android P este urmatoarea versiunea majora de Android. Pana cand va ajunge sa aiba un nume de desert, va trece in mod sigur printr-o serie…

- Un cercetator a descoperit un diamant ce continea in interior un mineral care nu a mai fost vazut niciodata pe Pamant pana acum. Descoperirea a fost publicata intr-un studiu, in revista Nature, scrie Live Science. Mineralul, numit perovskit de silicat de calciu, a fost gasit in interiorul…

- Europarlamentarul Ana Gomes o taxeaza dur pe Viorica Dancila, pe care o numeste "premierul de paie" al lui Liviu Dragnea, cel care conduce din umbra Romania. Eurodeputata socialista Ana Gomes ii da, astfel o noua replica fostei sale colege din Parlamentul European, care a acuzat-o ca ar avea…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,6598 lei/euro, in crestere cu 0,02% fata de nivelul atins vineri, in contrast cu tendinta regionala. Vineri, euro a crescut la 4,6590 lei, iar joi a scazut la 4,6581 lei. Luni, leul s-a depreciat in raport…

- Competitia Romanian CSR Awards 2018 a aliniat la start 164 de proiecte de responsabilitate sociala. Acestea au fost implementate pe parcursul anului 2017, de peste 90 de companii. Evenimentul, aflat la cea de-a 6-a editie, este dedicat exclusiv companiilor si fundatiilor corporative din Romania,…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, da asigurari ca Romania nu ar putea fi afectata de o noua criza economico-financiara, cum s-a intamplat dupa 2009. In plus, acesta sustine ca actualul Guvern si PSD nu vor lua niciodata decizia de a taia din veniturile romanilor, ci "mai degraba isi taie el o…

- Publicatia licentiata international, Newsweek, va fi lansata in Romania la jumatatea lunii aprilie. Revista va aparea atat in varianta print, cat si online. Societatea care va edita publicatia a fost recent infiintata, informeaza Pagina de Media. Potrivit Monitorului Oficial, este vorba de…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele american Donald Trump s-au declarat "ingrijorati" in cursul unei convorbiri telefonice pe care au avut-o dupa discursul lui Vladimir Putin in care acesta lauda noile arme "invincibile" ruse. "Cancelarul (german) si presedintele (american) sunt…

- Parlamentul grec a aprobat, joi, un proiect de lege care va permite producerea de marijuana in scopuri medicale. "Suntem in discutii pentru a licentia o singura unitate care sa includa productia, procesarea precum si fabricarea de produse finite din canabis. Despre asta este vorba", a spus…

- Unul din cinci romani cu varste cuprinse intre 25 si 39 de ani este plecat din tara pentru mai mult de un an, conform unui studiu. "Emigratia de lunga durata este masurata ca diferenta intre populatia cu domiciliul si cea cu resedinta in Romania. Mai mult de 2,5 milioane din cetatenii romani…

- Cei care lucreaza de acasa vor avea aceleasi drepturi pe care le au si colegii care merg la sediul firmei, iar daca au nevoie de acte sau alte materiale de la birou, angajatorul va plati transportul, potrivit unei noi legi, inspirate din practica japoneza. Astfel, munca la distanta a fost…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6539 lei/euro, in scadere cu 0,14% fata de nivelul atins miercuri, in linie cu tendinta regionala. Miercuri, euro a scazut la 4,6606 lei, dupa ce a crescut marti la 4,6623 lei. Joi, leul s-a apreciat in raport…

- Consilierii generali ai Capitalei vor supune la vot, joi, majorarea taxei municipale de apa uzata pentru 2018 la 0,09 lei pe metru cub, de la 0,05 lei pe metru cub. Desi abia joi se va supune votului acest proiect, Apa Nova taxeaza mai scump bucurestenii inca de la 1 ianuarie, situatie sesizata…

- Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, sustine ca parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa 30 de milioane de dolari. In cadrul audierilor din Congres, Mulvaney a spus ca parada ar costa intre 10 si 30 de milioane de dolari, in functie de dimensiunea…

- Turnul Eiffel se va redeschide duminica, in conditiile in care circulatia pe drumurile si caile ferate din regiunea Parisului a revenit la normal, dupa o saptamana de ninsori si inghet. In afara unei scurte redeschideri joi dupa-amiaza, aceasta faimoasa atractie turistica din capitala Frantei…

- Martin Schulz, liderul Partidului Social Democrat din Germania, a anuntat, vineri, ca renunta la portofoliul de la Ministerul de Externe in viitorul guvern condus de Angela Merkel. "Renunt la intrarea mea in guvernul federal", a precizat Schulz intr-un comunicat, in contextul in care el acceptase…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,03%, cel mai mare nivel din ultima luna, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Consiliul de Administratie al BNR a crescut, miercuri, rata dobanzii de…

- Nu mai putin de 600 de persoane din nord-vestul tarii vor invata sa deschida si sa managerieze o afacere in cadrul proiectului Creative START implementat cu bani europeni de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) in parteneriat cu Blocul National Sindical.…

- Comisia Europeana ar putea anunta ca Serbia si Muntenegru au sanse mari sa adere la Uniunea Europeana pana in 2025, sustin mai multi oficiali europeni sub protectia anonimatului. "Calitatea de membru a statelor din Balcanii de Vest corespunde cu interesele politice si economice ale Uniunii…

- Sapte soldati turci au fost ucisi sambata in nordul Siriei, dintre care cinci in atacul asupra unui tanc, in cursul operatiunii contra unei militii kurde considerate "terorista" de catre Ankara, dar aliata a Statelor Unite, a anuntat armata turca. Ziua de sambata este cea mai sangeroasa pentru…

- Salariile ministrilor si cel al presedintelui Romaniei au crescut de la 1 ianuarie, in ciuda faptului ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat public ca ele ar fi scazut substantial. "Presedintelui i s-a taiat salariul cu 40%, dar nu doar lui. Si mie mi s-a taiat salariul, la…

- Plenul reunit al Parlamentului a votat, luni dupa-amiaza, Cabinetul Dancila si programul de guvernare asumat de coalitia PSD-ALDE. Sedinta a fost condusa de Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, alaturi de care sta Liviu Dragnea, seful Camerei Deputatilor. De asemenea, in sala sunt…

- Leul creste si vineri, dupa ce joi a reusit sa ia o gura de oxigen dupa zilele de picaj cauzate de criza de pe scena politica. Astfel, moneda nationala creste putin chiar in ziua in care PSD s-a intrunit in CEx pentru a forma noul guvern. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, vineri, un…

- Moneda nationala ia o gura de oxigen in asteptarea noului guvern, dupa ce zile la rand a coborat la minime negative istorice ca urmare a crizei politice declansate de PSD si ALDE si a contextului economic regional. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o scadere de 0,03% pentru euro, pana la…

- Cod portocaliu de inundatii in Paris in urma ploilor torentiale din ultimele zile. Marti, nivelul Senei a ajuns la 4,96 metri, iar apele fluviului s-au revarsat pe strazile capitalei franceze. Pana vineri exista riscul ca Sena sa treaca de sase metri, in conditiile in care nivelul normal nu…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, marti, la Palatul Cotroceni cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. In discursul sau, seful statului a spus ca Romania va respecta principiile statului de drept: "In 2018 Romania trebuie sa fie o tara puternica si rezilienta,…

- Platforma Romania 100, condusa de fostul premier Dacian Ciolos, critica modul in care guvernarea PSD-ALDE a gestionat situatia medicamentelor din tara noastra. Intr-o postare pe Facebook, organizatia aminteste ca Guvernul condus de Dacian Ciolos a adoptat HG 800/2016, care continea prevederi…

- Compania Ericsson va angaja, pana la finalul lunii martie, 100 de romani care sa lucreze intr-un hub din Bucuresti si care sa deservi piete din Europa, inclusiv Ucraina si Rusia. "Ne asteptam sa construim o unitate operationala foarte solida la inceputul acestui an. Scopul final este ca unitatea…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat ca statul roman vrea sa isi exercite dreptul de preemtiune si sa cumpere 51% din actiunile pe care le detine Daewoo la santierul naval Mangalia. "Am incercat si se pare ca vom reusi sa rascumparam 51% din actiunile pe care le detine Daewoo la santierul naval.…

- Ianuarie vine cu o veste importanta din Italia. Toyota nu va mai vinde masini diesel si decizia e destul de radicala. Totusi, daca iei in calcul evolutia pietei, era timpul, scriu cei de la Playtech. Decizia Toyota a fost luata dupa ce niponii vor sa se concentreze pe hibrizi. Singurele modele…

- Reprezentanti ai Phenianului si Seulului se vor intalni, marti, pentru a relua discutiile la nivel inalt, intrerupte in urma cu doi ani si pentru a stabili daca statul nord-coreean va participa la Jocurile Olimpice de anul acesta. Intrevederea, care va avea loc intre zece reprezentanti ai…

- Traficul se desfasoara cu dificultate, sambata, pe mai multe sectoare de drum de pe Valea Prahovei, masinile circuland si cu 20 de kilometri la ora. POlitistii recomanda rutele ocolitoare DN 1 A Sacele - Cheia - Ploiesti sau A 3 Ploiesti - Bucuresti. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Apple a confirmat oficial ceea ce nu era dificil de dedus: toate dispozitivele sale cu iOS si toate sistemele din seria Mac sunt afectate de Meltdown si Spectre, cele doua gauri de securitate ale procesoarelor grafice. La mai bine de 24 de ore dupa ce problemele de securitate Meltdown si Spectre,…

- Zeci de mii de iranieni au luat parte miercuri la mitinguri de sustinere a puterii de la Teheran. Acestia au scandat in favoarea ayatollahului Khamenei la doar cateva ore dupa ce protestatarii ostili regimului i-au cerut moartea liderului religios suprem din Iran. Televiziunea de stat a difuzat…

- Moneda nationala a inceput cu dreptul 2018. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o apreciere semnificativa pe linie a leului in fata principalelor valute. Astfel, euro a scazut in prima sedinta din noul an cu 0,40%, pana la un curs de 4,6412 lei/uniatate. Dolarul s-a depreciat cu…

- Guvernul israelian a avertizat miile de migranti africani ca risca inchisoarea in cazul in care nu parasesc tara. Migrantii vor primi compensatii de pana la 2.600 de euro de persoana, daca pleaca in urmatoarele 90 de zile. Acestia vor avea posibilitatea sa se intoarca in tarile lor de bastina…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, intr-un mesaj video adresat tarii in ajunul Anului Nou, ca anul 2018 este unul decisiv pentru ca Europa sa isi revina si sa devina mai puternica. De asemenea, liderul de la Paris a subliniat importanta cooperarii dintre tara sa si Germania pentru…

- Autoritatile suedeze si-au dat acordul pentru functionarea pe drumurile publice din Stockholm a primele autobuze electrice autonome din Scandinavia. In spatele operatiunii se afla transportatorul suedez Nobina, care coopereaza cu experti de la Ericsson, SJ, KTH, Klovern, Urban ICT Arena si…

- Armata israeliana a bombardat vineri pozitii militare din teritoriul palestinian Fasia Gaza, ca riposta la atacurile palestiniene cu rachete, informeaza site-ul Ynetnews.com. Tancuri si avioane de vanatoare israeliene au atacat pozitii militare ale miscarii Hamas situate in nordul Fasiei Gaza.…

- Multa lume vorbeste despre Bitcoin, dar putini detin asa ceva. Insa cum ar fi sa primesti salariul in monede virtuale? Ai accepta asa ceva? De la inceputul anului viitor, angajatii companiei de Internet GMO Group din Japonia vor avea ocazia sa incerce aceasta metoda. Potrivit BBC,…

- Politistii rutieri vor supraveghea traficul din zona Valea Prahovei cu ajutorul a trei drone, in cadrul unui experiment care a inceput de vineri. Dronele, care apartin Institutului National de Cercetari Aerospatiale, vor asista 1.400 de politisti rutieri, avand rolul de a depista blocajele,…