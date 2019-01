Fiecare saptamana in parte trateaza detaliat sarcina din punctul de vedere al transformarilor fizice, atat la bebelus (cat masoara bebelusul, cat are in greutate), dar si la mama (cate kilograme acumuleaza pe parcursul sarcinii, simptome, probleme cu care se poate confrunta, sfaturi). Sunt abordate, de asemenea, problemele de ordin psihologic, determinate de transformarile hormonale.

Chiar daca nu ti-au aparut, inca, semnele de sarcina, calatoria ta in lumea magica a maternitatii a inceput inca din secunda fecundatiei. Fiecare saptamana a sarcinii va aduce cu sine o multime de transformari,…