Sarcina in timpul sau dupa anticonceptionale: 4 intrebari ce framanta femeile Insa exista mult folclor cu privire la cat timp este necesar sa "treaca" dupa ce se intrerupe pilula pentru ca trupul femeii sa fie pregatit sa procreeze o sarcina sanatoasa, considerat fiind ca anticonceptionalele aduc in corp anumiti hormoni ce pot fi in opozitie cu ce are nevoie noua sarcina. In egala masura, sunt femei care folosesc anticonceptionalele pentru o reglare hormonala, la indicatia medicului ginecolog, si isi pun legitima intrebare daca pe durata sarcinii pot continua sa ia aceste pastile sau ele sunt daunatoare fatului. Iata cele mai frecvente framantari sub forma… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

