Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata arata total diferit de cum o știau fanii. Sotia lui Stefan Banica a luat peste 20 de kilograme in greutate de cand a ramas insarcinata. Cantareața este in ultimul trimestru de sarcina și, in ciuda greutații, este in continuare activa și face ultimele pregatiri și cumparaturi in așteptarea…

- Soția lui Laurențiu Reghecampf face valuri in social media. Ana Maria Prodan a publocat o fotografie facuta pe balcon in care apare intr-un costum de baie negru. Pe corpul impresarei se vad numeroasele tatuaje pe...

- De cand a aflat ca urmeaza sa devina mamica pentru a doua ora, Lavinia Pirva este toata numai un zambet. Deși in primele luni de sarcina și-a ținut silueta de graviduța ascunsa, acum, soția lui Ștefan Banica iși scoate burtica la inaintare pe Instagram!

- Ștefan Banica sa pregatește sa devina tata pentru a treia oara, alaturi de soția sa, Lavinia Pirva. Artistul și-a deschis sufletul și a dezvaluit ca este incercat de un amalgam de sentimente contradictorii. Ștefan Banica, in varsta de 51 de ani, a vorbit despre faptul ca va deveni tata pentru a treia…

- Ștefan Banica (51 ani) a lansat videoclipul piesei „Pana la cer”, videoclip in care apare alaturi de fiul sau, Radu-Ștefan (17 ani). Fiul artistului il joaca pe tatal sau in perioada adolescenței. Fiul lui Ștefan Banica, pentru prima oara intr-un videoclip de-al tatalui sau In timp ce se pregatește…

- Vestea ca Lavinia Pirva urmeaza sa devina mamica pentru prima data a facut-o foarte fericita pe bruneta. Cu toate acestea, soția lui Ștefan Banica refuza sa-și arate, inca, burtica de graviduța!