Stiri pe aceeasi tema

- Dupa masa imbelșugata cu ocazia Sarbatorilor de Iarna, Anastasia Lazariuc a facut insa modificari in regimul alimentar, unul ceva mai sarac in calorii. Pentru mai multe vedete de pe plaiurile mioritice, venite din zona Basarabiei, data de 7 ianuarie a fost un nou motiv de sarbatoare. Acestea nu au renunțat…

- Sarbatorile de iarna pun o presiune mai mare pe bugetele romanilor care sunt, la nivel european, primii care se indatoreaza pentru cumparaturile din luna decembrie, in conditiile in care acestia ocupa locul 5 in Uniunea Europeana in categoria celor care nu pot face fata cheltuielilor neprevazute, cu…

- Sarbatorile de iarna pun o presiune mai mare pe bugetele romanilor care sunt, la nivel european, primii care se indatoreaza pentru cumparaturile din luna decembrie, in conditiile in care acestia ocupa locul 5 in Uniunea Europeana in categoria celor care nu pot face fata cheltuielilor neprevazute,…

- Este perioada anului cand nordul Finlandei este unul dintre cele mai vizitate locuri de pe glob. Și asta pentru ca acolo locuiește Moș Craciun. Mii de oameni merg in Laponia iar anul acesta se așteapta mai mulți ca niciodata.

- Cand vine vorba de tendinte in materie de make-up, posibilitatile sunt nelimitate. Sezonul acesta, la moda sunt pistruii, chiar si cei pictati. Si cum ne apropiem cu pasi repezi de sarbatori, sclipiciul nu se regaseste doar pe decoratiunile de Craciun, ci si in paleta de machiaj.

- Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in Timiș a realizat o strategie in acest sens pentru urmatorii 10 ani. ”Aceasta este incheierea unui demers care a durat cel puțin trei ani de zile, dupa ce Consiliul Județean Timiș și consilierii au tot cerut o strategie pentru turism in Timiș.…

- A fost lansata Strategia sectoriala de dezvoltare turistica a județului Timiș 2018-2028Consiliul Județean Timiș și Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in județul Timiș au lansat astazi, oficial, Strategia sectoriala de dezvoltare turistica a județului Timiș 2018-2028, evenimentul organizat…

- La Alexandria, ieri, in sala de conferinte din cadrul Palatului Administrativ a avut loc un eveniment deosebit de important pentru tinerii viitori antreprenori din Teleorman. In cadrul Proiectului #Antreprenorium, implementat in cele sapte judete ale regiunii Sud Muntenia de catre Asociatia “Centrul…