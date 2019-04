Sărbătorile vin cu un cod galben de ploi la Arad Potrivit celor de la Administratia Nationala de Meteorologie, in intervalul sambata, 27 aprilie, ora 15:00 – duminica, 28 aprilie, ora 4:00, in cea mai mare parte a țarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin averse cu caracter torențial, descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie și pe suprafețe mici caderi de grindina. Cantitațile de apa vor depași, in perioade scurte de timp sau prin acumulare, 15…25 l/mp. Astfel de fenomene vor fi mai frecvente in dupa-amiaza zilei de sambata (27 aprilie) și pe parcursul nopții de sambata spre… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

