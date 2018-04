Stiri pe aceeasi tema

- Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui, fiind ziua in care a patimit si a fost rastignit Iisus Hristos. Ca in fiecare an, in Vinerea Mare, credinciosii refac Drumul Crucii. La Buzau, pe strazile orasului, maine seara va avea loc Denia Prohodului Domnului si…

- Serviciul permise auto si inmatriculari nu lucreaza pe 6 aprilie. Vinerea Mare este zi libera pentru bugetari, iar persoanele programate sa isi inmatriculeze autoturismele vor fi reprogramate. „Noi ne-am facut datoria si i-am informat pe cetatenii care fusesera deja programati ...

- Declararea zilei de vineri nelucratoare da peste cap activitatea unor institutii din administratia publica. Astfel, unele programari pentru Permise sau Inmatriculari, spre exemplu, care s-au facut pentru ziua de vineri cu mult timp inainte ca aceasta zi sa fie declarata libera, trebuie acum reprogramate.

- In acest an romanii vor beneficia de o minivacanța cu ocazia Sarbatorilor Pascale ortodoxe. Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Pastelui, a devenit zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, potrivit unui act normativ intrat in vigoare luna martie 2018. Anul acesta, Vinerea Mare va fi pe…

- Crestinii ortodocsi intra azi in Saptamana Mare, ultima din postul Pastelui. E o perioada in care multi isi amintesc de patimile lui Iisus Hristos. In serile din aceasta saptamana se oficiaza in biserici slujbele numite Denii, in cadrul carora sunt retraite ultimele gesturi si cuvinte ale lui Iisus…

- Din acest an, romanii au mai multe zile libere de Paste. Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Paștelui, a devenit zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, potrivit unui act normativ intrat in luna martie a anului curent in vigoare. Așadar, salariații se vor bucura, pentru prima oara, de…

- "Sezonul vacantelor la romani, in 2018, debuteaza cu vacanta de Paste. In mod surprinzator, comparativ cu anul trecut, inregistram o crestere cu 40% a cererilor de vacante in aceasta perioada in destinatii extra-europene, acest lucru determinand un record de clienti in circuite in afara Europei.…

- De PASTE 2018, romanii vor avea patru zile libere: Vinerea Mare, Sambata Mare, prima zi de Paste – duminica si a doua zi de Paste – luni. Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Pastelui, a devenit zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, potrivit unui act normativ intrat in vigoare luna martie…

- Dupa „Saptamana Altfel”, fara cursuri, elevii vor mai sta acasa inca o saptamana si doua zile. Vacanța de Paște este programata in perioada 31 martie și 10 aprilie, iar elevii se vor intoarce la școala miercuri, 11 aprilie. Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Paștelui,…

- Propunerea legislativa prin care Vinerea Mare a fost declarata zi libera a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic fiind adoptata de Senat in calitate de prima Camera sesizata. Deputatii au adoptat-o cu 233 voturi “pentru”, 7 voturi ”impotriva”si 19 abtineri,…

- ZILE LIBERE 2018: Deputatii nu vor lucra luni, 2 aprilie, in a doua zi a Pastelui catolic, a decis miercuri Biroul permanent al Camerei Deputatilor.Astfel, Camera Deputatilor va avea marti, 3 aprilie, programul obisnuit al unei zile de luni.Si 6 aprilie, Vinerea Mare, va fi o…

- Deputatii nu vor lucra luni, 2 aprilie, in a doua zi a Pastelui catolic, a decis miercuri Biroul permanent al Camerei Deputatilor. Astfel, Camera Deputatilor va avea marti, 3 aprilie, programul obisnuit al unei zile de luni. Si 6 aprilie, Vinerea Mare, va fi o zi libera pentru parlamentari.

- Prefectura Brasov, prin Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor, informeaza ca programarile online la compartimentele permise de conducere și inmatricularea vehiculelor Brașov, efectuate cu anticipație pentru data de 6.04.2018, se vor face in data de 30.03.2018.…

- O noua zi libera. Ministerul Muncii a anuntat ca atat angajatorii, cat si salariatii trebuie sa stie ca, potrivit Legii nr.64/2018 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 226 din 13 martie 2018, Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Pastelui, devine zi de sarbatoare legala in care nu se…

- Initiativa legislativa prin care angajatii din Romania mai castiga o zi libera, respectiv Vinerea Mare, va creste cu aproximativ 30% numarul de turisti care vor merge in vacanta de Paste in destinatii interne si externe. In doar cateva zile de la decizia ca Vinerea Mare sa fie sarbatoare legala,…

- De anul acesta, salariații se vor bucura de timp liber și în Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui. Masura este inclusa în Codul Muncii, potrivit avocatnet.ro

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. „Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre cele 28 ale Uniunii Europene. In Romania, Codul muncii prevede…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. In total, pana la sfarsitul anului, romanii vor mai avea 6 zile libere, in afara de zilele de Paste si...

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, 12 martie 2018, legea prin care ziua de Vinerea Mare devine sarbatoare legala nelucratoare. ”Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este una dintre cele trei zile de sarbatoare…

- Presedintele Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, a informat Administratia Prezidentiala, printr-un comunicat de presa. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe 28 februarie proiectul de lege prin care…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. „Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este una dintre cele trei zile de sarbatoare…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare, scrie Mediafax.„Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este una dintre cele trei ...

- Presedintele a semnat: Vinerea Mare, zi nelucratoare Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. „Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri înaintea Pastelui si, astfel, ultima…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, a informat Administratia Prezidentiala, printr-un comunicat transmis AGERPRES.Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe 28 februarie proiectul de…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, a informat Administratia Prezidentiala, printr-un comunicat transmis AGERPRES. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe 28 februarie proiectul de…

- Vesti de ultim moment pentru bugetari! Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni, 12 martie, legea prin care Vinerea Mare devine zi libera. Seful statului a semnat decretul pentru modificarea Codului Muncii, astfel ca angajatii din sistemul bugetar vor avea o mini-vacanta de 4 zile cu ocazia Pastelui.Citeste…

- DECIZIE… Veste incredibil de buna pentru cei 30.000 de bugetari din judetul Vaslui. Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat, ieri, un raport favorabil pentru propunerea legislativa a deputatului UDMR Szabo Odon prin care vinerea dinaintea Pastelui devine sarbatoare legala si zi nelucratoare. Asa…

- Deputații au adoptat miercuri, cu 233 voturi "pentru", 7 "impotriva" și 19 abțineri, proiectul de lege prin care Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Paștelui, devine sarbatoare legala nelucratoare.

- Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat miercuri, cu 233 de voturi “pentru”, 7 voturi “impotriva” si 19 abtineri, proiectul de lege privind declararea vinerii dinaintea Pastelui sarbatoare legala si zi nelucratoare, noteaza news.ro. Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat,…

- Vinerea Mare, zi libera. Solomon, PSD: Vremea lozincilor ca totul se rezolva prin munca trebuie sa treaca Deputatii au decis, miercuri, ca acorde inca o zi libera romanilor, aproband un proiect de lege care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. "Vinerea Mare…

- Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat joi, cu 233 de voturi “pentru”, 7 voturi “impotriva” si 19 abtineri, proiectul de lege privind declararea vinerii dinaintea Pastelui sarbatoare legala si zi nelucratoare, scrie news.ro.

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege prin care Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic…

- Deputatii au adoptat miercuri, cu 233 voturi “pentru”, 7 “impotriva” si 19 abtineri, proiectul de lege prin care Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – devine sarbatoare legala nelucratoare. Camera Deputatilor este decizionala, proiectul va merge la ...

- Deputatii din Comisia de munca au decis, marti, sa acorde o noua zi libera în Vinerea Mare. ”Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri înaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este una dintre cele trei zile de…

- Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat marti raport favorabil proiectului de lege prin care Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati de la toate…

- Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat marti raport favorabil proiectului de lege prin care Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati…

- Propunerea a fost adoptata de Senat, in calitate de prima camera parlamentara sesizata, cu 86 de voturi favorabile, unul impotriva și o abținere. Vinerea Mare este la un pas sa devina zi libera, dupa ce senatorii au aprobat, miercuri, un proiect de lege pentru modificarea Codului Muncii care prevede…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, o propunere legislativa prin care Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, scrie Digi24. 50 50 0 50 0 0

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 - Codul muncii, prin care Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Propunerea legislativa, care a fost initiata…

- Inca o ZI LIBERA pentru romani: Vinerea Mare, zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Miercuri, Senatul a adoptat in sedinta plenului, o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, prin care Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – devine…

- Romanii vor putea adauga inca o zi in ”portofoliul” de zile libere. Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, prin care Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – devine zi de sarbatoare legala…

- Romanii vor putea adauga inca o zi in ”portofoliul” de zile libere. Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, prin care Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – devine zi de sarbatoare legala…

- Senatorii au aprobat, miercuri, proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, initiat de deputatul UDMR Szabo Odon, potrivit caruia Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – va fi sarbatoare legala si nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53 2003 Codul muncii, prin care Vinerea Mare ultima zi de vineri inaintea Pastelui devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza.Propunerea legislativa, care a fost initiata de un…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 - Codul muncii, prin care Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza.

- Vesti bune pentru bugetari! Senatorii au aprobat, miercuri, o noua sarbatoare legala, nelucratoare. Este vorba de proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, initiat de deputatul UDMR Szabo Odon. Citeste si: DEZVALUIRI – Nereguli GRAVE, descoperite dupa un control la IGPR si Politia…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, prin care Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Conform Agerpres, propunerea legislativa,…

