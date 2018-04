F. T. Vedeți prea mulți polițiști, zilele acestea, in intersecții ? Nu-i injurați ! Sunt prea mulți jandarmi in preajma bisericilor ? Nu fiți mai catolici decat Papa, intrebandu-va “Ce cauta și aștia pe-aici, ca nu-i meci de fotbal, este slujba religioasa ?”. Sunt autospeciale de pompieri in preajma locului in care va rugați la Cel de Sus sa va ocroteasca “de foc, de cutremure, de revarsari de ape”, cum zice preotul in biserica ? Nu, nu arde nimic, dar nu se știe niciodata… Da, nu se știe niciodata de unde vine ghinionul, de la te miri ce se isca o vrajba care degenereaza in bataie. Nu se știe…