Stiri pe aceeasi tema

- Mirosul prajiturilor facute de mama ei și cel de scorțișoara sunt primii vestitori ai Craciunului pentru ADDA, care iși amintește cu drag sarbatorile din copilarie. Una dintre cele mai dragi amintiri din acea perioada este primul Craciun cu Riki, cațelul care i-a devenit cel mai bun prieten. Și pentru…

- ZODIA ȘOBOLAN Totul evolueaza in favoarea ta, deci nu e loc de griji in aceasta luna. Banii vin și ei așa cum te așteptai, deci este foarte bine sa te bucuri. ZODIA BIVOL Unele conflicte pot ieși cu scantei, insa sunt in favoarea ta. Ți se da in sfarșit dreptate intr-o speța…

- BERBEC Berbecul nu poate suporta nesiguranta. El are nevoie de cineva care sa fie tare pe pozitii si sa il provoace. Daca unei femei ii este prea frica sa vorbeasca sau dureaza prea mult pana a ajunge la un anumit punct, atunci Berbecul se va enerva foarte tare. TAUR Barbatii…

- "PSD-ul este deja la al treilea guvern in nici 2 ani. (...) Sunt 70 de politicieni care au fost sau sunt acum miniștri in aceste guverne. Ascultați un pic: 70 in nici 2 ani! Pot sa va spun ca așa nu se poate guverna.

- Incep pregatirile pentru sarbatorile de iarna. Si producatorii de masini o fac prin lansarea unor oferte promotionale, dar si a unor filmulete tematice, iar marca americana Dodge se numara printre ei.Reprezentantii companiei grabesc venirea Craciunului prin noua „sanie” care este pregatita deja pentru…

- Desi a parut ca iarna a venit mult prea devreme in mai multe judete din tara, din cauza valului de aer polar care a adus ninsori la munte si vant puternic in toate regiunile, meteorologii aduc vesti bune pentru zilele urmatoare. „€Daca a venit mult prea devreme, o forțam sa plece mai repede. Veștile…

- Sarbatorile vin cu pași rapizi și promit multe surprize la Mioveni! Cea de-a treia ediție a Targului de Craciun, cea mai mare atracție a iernii, va fi organizat la Mioveni, in perioada 6 – 25 decembrie, pe platoul din Centrul Civic. Ca și in anii trecuți, Targul de Craciun poate fi vizitat zilnic, in…

- “Astazi. Ora 12.00 fix. Am primit mail. Niciodata nu cred ca am sarit in sus sa zic ca “Veștile bune incep de luni!”, dar azi o fac. Oooo, da!!! Today is The Day! VESTILE BUNE INCEP DE LUNI!!!” a scris Alexandra Anisie, o tanara pasionata de motociclism, pe blogul sau. ETravel Awards este cel mai mare…