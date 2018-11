Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 17 octombrie, la sediul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” a avut loc prima ședința de coordonare pentru organizarea manifestarilor dedicate Zilei Naționale a Romaniei de la Alba Iulia, in anul Centenarului. Parada militara este elementul cheie al intalnirii și organizarea manifestarilor…

- Romanii cu gandul la vacanta mai pot profita, anul acesta, de sarbatorile legale in care nu se lucreaza. Potrivit Codului Muncii, pana la finalul anului, salariatii se pot bucura de inca patru zile libere (una in noiembrie si trei in decembrie).

- Conferința de presa a președintelui CJ Buzau, pe teren, la Istrița de Jos, acolo unde șoseaua Buzau – Ploiești intersecteaza drumul județean de la Breaza spre Amaru. De aici pornește drumul judetean ce traverseaza satul Vintileanca si localitatile invecinate, care a fost complet asfaltat prin investitii…

- Autoritatile se pregatesc deja pentru iarna. Prefectul de Buzau, Carmen Ichim, le-a cerut responsabililor de la Consiliul Judetean si de la Drumuri Nationale sa ia masuri pentru asigurarea unei interventii imediate si eficiente a utilajelor de deszapezire. Procedurile pentru drumurile judetene sunt…

- Cei mai buni fotbalisti juniori isi vor petrece vacanta de iarna in cantonament la renumita echipa Athletic Bilbao. Acest lucru a devenit posibil ca urmare a infratirii dintre noi si Tara Bascilor dar si dupa ce reprezentantii Consiliului Judetean s-au implicat, din dorinta de a premia performanta.…

- Pana la sfarșitul acestui an va fi ridicata in totalitate structura exterioara a bazinului acoperit de inot de la Blaj, constructorul dorind ca la intrarea in iarna sa treaca la lucrarile de interior. Autoritațile blajene spera ca noul bazin acoperit de inot, care se construiește in zona Bazei de Agrement,…

- Printre bancuțele, leaganele și balariile crescute intr-un parc din județul Buzau au ajuns sa se recreeze numai orataniile vecinilor. Autoritațile au lasat de izbeliște spațiul verde amenajat cu fonduri guvernamentale, iar in prezent un localnic crește aici cateva zeci de curci. Intre 2007 si 2011,…

- Pe principiul „fa-ți vara sanie”, CNAIR SA a semnat cu Societatea Naționala a Sarii (Salrom) un contract de achiziție a 400.000 tone de sare necesara pentru activitațile de deszapezire ce se vor desfașura in iarna 2018 – 2019.