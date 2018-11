Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul din Georgia a decis sa anuleze datoriile bancare ale peste 600.000 de cetateni din aceasta tara care se aflau pe ''lista neagra'' a rau-platnicilor, a anuntat luni premierul Mamuka Bakhtadze intr-o conferinta de presa.

- Guvernul condus de Viorica Dancila pregateste un proiect de ordonanta de urgenta prin care va modifica mai multe reguli legate de varsta de pensionare. Este vorba despre femei. Acestea vor avea dreptul sa se pensioneze la 65 de ani, exact ca barbatii. In orezent, femeile au dreptul sa lucreze…

- ArcelorMittal a preluat oficial cea mai mare otelarie din Europa, Ilva (Italia), intarindu-si pozitia pe piata europeana, pe fondul temerilor sindicatelor privind pastrarea locurilor de munca, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Într-un comunicat al ArcelorMittal se arată că societatea-vehicul…

- Borcea și-a cladit un consorțiu de companii plecand de la o afacere cu butelii de gaz in satul natal. In timp, el a ajuns sa incaseze bani prin contracte chiar de la statul roman, chiar și cand se afla in inchisoare. Și nu puțin, ci circa doua milioane de euro, potrivit Libertatea . Culmea afacerilor:…

- Monica Macovei a criticat in termeni duri astazi, in plenul Parlamentului European actiunile Jandarmeriei din timpul protestului din 10 august "Guvernul a lovit cu bastoane romanii in 10 august. Dragnea a...

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis are intalniri, joi, in marja participarii la segmentul de nivel inalt al celei de a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, cu premierul Georgiei, Mamuka Bakhtadze, si cu premierul Republicii…