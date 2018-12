Sarbatori de poveste, la Kanal D! Kanal D le-a pregatit telespectatorilor, in prag de Sarbatori, editii speciale ale celor mai indragite emisiuni ale anului care este pe cale sa se incheie. In seara de Craciun, marti, 25 decembrie, de la ora 20:00, Teo Trandafir da startul unei editii spectaculoase si pline de emotie “Vrei sa fii milionar?”, in care cei mai ageri la minte copii vin sa isi testeze cunostintele de cultura generala. Pe 31 decembrie, de la ora 20:00, Cel de-al cincilea sezon “Bravo, ai stil!”, prezentat de Ilinca Vandici, debuteaza la Kanal D cu o editie cu totul speciala, fanii show-ului urmand sa afle, in premiera,… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

