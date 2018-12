Sărbători de iarnă triste pentru fiica lui Aurelian Preda. "Tati, tu eşti îngerul meu păzitor!" Sarbatorile fara tatal ei sunt cele mai dureroase momente. "Tati, tu ești ingerul meu pazitor și știu ca pentru tine Craciunul era cea mai importanta sarbatoare! Craciun fericit, acolo unde ești, printre ingeri! Ești și vei ramane in sufletul și mintea mea in fiecare moment! Te iubesc și știu ca vrei sa ma vezi zambind deși imi este foarte greu pentru ca mi-aș fi dorit sa fii langa mine, pentru ca nimeni nu-mi alina dorul de tine chiar daca acum sunt langa familia mea, și nu langa cine te asteptai candva sa fiu... pentru ca oamenii vin și pleaca! Sarbatori frumoase, dragilor! Sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

