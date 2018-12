SĂRBĂTORI DE IARNĂ perfecte pentru aceste trei zodii TAUR - Incepi sa vezi lumea in adevaratele ei culori si iti deschizi mintea. Nu este nimic sa nu poti indeplini, niciun obiectiv pe care sa nu il poti atinge. Posibilitatile sunt nelimitate. Incearca ceva nou, ceva ce ti-ai dorit. Totul iti va iesi perfect. FECIOARA - Este cea mai buna perioada a anului pentru tine. Bucura-te din plin de toate lucrurile frumoase care ti se intapla. Nu te mai ingrijora atat de mult si savureaza fiecare minut. Fii din nou copil si zambeste. CAPRICORN - Ai energie si poti sa realizezi absolut tot ce iti propui. Vei avea Sarbatori linistite si pline… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- GEMENI - Aceasta perioada este prea intensa pentru tine. Inchei relatii la care tineai mult si trebuie sa inveti sa mergi mai departe. Iar acest lucru nu este tocmai usor. Nu vei procesa toate informatiile corect si nu vei reusi sa ramai ancorata in realitate. VARSATOR - Incepe o perioada…

- Nu ai fost demult la un salon de cosmetica? O masca faciala potrivita este un adevarat rasfaț in zilele reci de iarna, un moment de relaxare in confortul casei tale. Oricine o folosește este pregatit sa faca un pas inainte pentru sanatatea pielii. Fie ca este vorba de curațarea profunda, calmarea și…

- Un sfarșit de an destul de aglomerat pentru voi: tot felul de activitați cad acum in sarcina voastra ori poate voi va simțiți datori sa oferiți o mana de ajutor. Interes acum pentru o stațiune in care sa va refaceți forțele, energia, sanatatea.

- LEU - Esti la un alt nivel in acest sezon. Totul este de partea ta. Imaginatia ta atinge noi limite. Tot ce iti propui devine realitate. Bucura-te de tot ce ti se intampla pentru ca meriti din plin, dupa anul greu pe care l-ai avut. SAGETATOR - Este luna ta, perioada cea mai frumoasa din an…

- Gemeni: a doua jumatate a acestui an a fost anevoioasa pentru acest nativ. A muncit cel mai mult pentru a obtine lucruri simple, care sunt la indemana oricui. Vestile bune vor veni in luna decembrie. Toata munca va fi rasplatita pe masura, atat in plan financiar cat si spiritual. Renaste din propria…

- BERBEC - Crezi ca ai avut o perioada stresanta pana acum, intreaba girly.ro. Ceea ce urmeaza este și mai rau. Incepi o noua perioada a vieții tale, insa nimic nu iți merge așa cum ți-ai dori. Ai ghinion pe toate planurile și nu reușești sa duci niciun plan pana la final. Pregatește-te pentru o perioada…