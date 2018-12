Sărbători de iarnă. De ce se ţin solzii de peşte în buzunar în a doua zi de Crăciun Acest obicei, spun nemtii, este urmat de cei care nu au avut un an tocmai bogat. Se spune ca daca tii solzi de peste in buzunar de Craciun iti va merge bine tot anul urmator. Nu este singura traditie bizara pentru romani, dar normala in restul Europei. Mai demult, in tarile nordice taranii coceau in ziua de Craciun o prajitura speciala in forma de bou pentru a tine necazurile la distanta. Se spune ca cine se cearta in zilele de Craciun nu va avea noroc in dragoste ori va saraci in anul urmatori, spun traditiile din tari precum Germania, Danemarca si Olanda. englezii, de pilda,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

