- Jucatoarea de tenis Simona Halep a petrecut Craciunul pe plaja, in Thailanda. Luni, in ziua de Craciun, numarul 1 mondial a postat pe Instagram doua fotografii facute pe plaja din Thailanda.Simona a fost impodobit și un mic brad de Craciun pe nisip.

- Primarul din comuna Singureni, Marian Patuleanu, sarbatorește Craciunul romanește ca un adevarat creștin și iubitor al tradițiilor noastre frumoase. Acesta impreuna cu soția sa, Irina, și cele doua fiice, Andreea și Luisa Ana-Maria, s-au pregatit așa cum se cuvine pentru a-i primi pe colindatori. Soția…

- 1. Iti place iarna? De ce? Raluca: Imi place foarte mult iarna, probabil pentru ca sunt nascuta pe 2 ianuarie iubesc zapada, frigul si linistea de dupa sarbatori. Si ca sa-ti spun un mic secret, prietenii ma alinta Elsa 2. Mai e putin si vine Mosul, ce vrei sa-ti aduca? Raluca: Nu imi doresc nimic special…

- Doua reveniri la FCSB. Ce jucatori vrea sa ia Gigi Becali in pauza de iarna. Gigi Becali vrea sa-și intareasca echipa in pauza de iarna. Latifundiarul din Pipera anunța o campanie de transferari in care ar putea reveni la FCSB doi jucatorii. Este vorba despre Raul Rusescu și despre Cristi Tanase, fotbaliști…

- Politicienii, printre care presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose, dar si liderul PSD Liviu Dragnea aleg sa petreaca sarbatorile de iarna in stil traditional romanesc, in tara, alaturi de familie si de prieteni, informeaza Mediafax.Presedintele Klaus Iohannis a precizat miercuri,…

- Craciunul este plin de bucurie! Fie ca pacea si dragostea sa va cuprinda in aceasta perioada minunata! Va dorim ca Sarbatorile de Iarna sa va aduca sanatate, fericire si implinirea tuturor dorintelor! Craciun fericit! Aquastar Satu Mare The post Aquastar Satu Mare: Va dorim ca Sarbatorile de Iarna sa…

- Fostul principe Nicolae a postat un mesaj emoționant pentru toți romanii pe contul sau de Facebook. pe Facebook de Craciun. "Craciunul bate la ușa sufletelor noastre dupa inca un an in care am muncit, am sperat, ne-am intristat, au plecat oameni din viețile noastre in timp ce alții abia au…

- Craciunul este perioada traditiilor, a superstitiilor si a obiceiurilor transmise din generatie in generatie. In multe zone, s-au pastrat si superstitii, reguli pe care spunea strabunii ca nu e bine sa le incalci, daca vrei sa ai un an mai bun si mai prosper. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/ce-sa-nu-faci-de-craciun-ca-sa-ti-mearga-bine-tot-anul_394004.html#ixzz526TWEkXX

- Craciunul este o perioada de risc pentru cainii de companie, care pot sa ajunga in situatia de a manca mai multa ciocolata decat in restul anului, in contextul in care acest aliment este toxic pentru ei, au anuntat joi oamenii de stiinta din Marea Britanie, citati de AFP.

- Deschis pana dupa Revelion, targul de Craciun transforma Capitala Alsaciei in centrul distractiei de Sarbatori. Iarna, Strasbourg se scutura puțin de sobrietatea titlului sau de oraș universitar și de gazda a institutiilor Uniunii Europene si imbraca haina sclipitoare a destinației tipice de Sarbatori,…

- Craciunul este despre reintregirea familiei și reintalnirea cu prieteni dragi. Este momentul ideal sa apreciem dragostea din viața noastra, despre care credem, de multe ori, ca ni se cuvine. Fie ca aceste Sarbatori de Iarna sa va umple inima de dragoste și binecuvantare.

- Anul scolar 2017 – 2018 a venit cu modificari fata de anul trecut scolar. Elevii vor avea o saptamana in plus de vacanta de Sarbatori, generozitate care va scurta tot anul scolar cu 7 zile. Structura noului an scolar a fost publicata in Monitorul Oficial, dupa ce s-a aflat in dezbatere publica.

- Veste tragica pentru doi batrani din Canada. Aceștia au aflat ca pentru prima data in 70 de ani vor petrece Craciunul separat, informeaza BBC. Dupa ce starea de sanatate a lui Herbert Goodine, in varsta de 91 de ani s-a inrautațit, acesta a primit vestea ca urmeaza sa fie transferat la o alta…

- Lidia Buble asteapta cu nerabdare sarbatorile de iarna si a inceput deja pregatirile in asteptarea lui Mos Craciun! Intr-un interviu pentru HeyNews.ro artista a dezvaluit unde va face Craciun si a vorbit de Sarbatorile de Iarna din copilarie. Pentru cei mai multi dintre noi, Craciunul este o sarbatoare…

- VACANTA DE IARNA ELEVI: VEZI cand se intorc elevii la scoala dupa Sarbatori. CALENDAR AN SCOLAR 2017-2018 Urmatoarele zile libere pentru elevii din invatamantul preuniversitar sunt cele din timpul vacantei de iarna 2017, care se desfasoara in intervalul sambata, 23 decembrie 2016 – duminica, 14 ianuarie…

- Cea de-a treia ediție a Targului de Craciun din Orhei vine cu un program distinct, cu spectacole și concerte zilnice. Timp de doua saptamani, Parcul Ivanos va fi transformat intr-o poveste de iarna, unde vor avea loc un șir de festivitați și alte atracții.

- Cei care nu mai au rabdare pana in 25 decembrie il pot vedea pe Moș la „Craciunul din 21”, un eveniment care bucura și incalzește sufletele oamenilor in pragul Sarbatorilor de Iarna. Cadouri pentru cei mici, concerte și multa veselie ii așteapta pe cei care vor petrece in Piața Cetații din Alba Iulia. …

- Craciunul este cea mai importanta sarbatoare a crestinilor, celebrata an de an, in Maramureș, prin reinvierea tradițiilor ancestrale pastrate cu sfințenie de stramoșii noștri. In ultimii ani, inaintea sarbatorii Nașterii Domnului, Muzeul Satului din Baia Mare imbraca straie de sarbatoare și prinde viața,…

- Craciunul este cea mai importanta sarbatoare a crestinilor, celebrata an de an, in Maramures, prin reinvierea traditiilor ancestrale pastrate cu sfintenie de stramosii nostri. In ultimii ani, inaintea sarbatorii Nasterii Domnului, Muzeul Satului din Baia Mare imbraca straie de sarbatoare si prinde viata,…

- Mai este o saptamana pana cand vine Craciunul, perioada anului in care toate dorintele se implinesc si miracolele devin realitate. Ce cadou mai frumos isi putea dori Adela Popescu decat sa il aiba pe Cove din nou alauri! Iata ca dorinta ei a devenit realitate, iar Cove s-a intors in platoul Vorbeste…

- Reprezentantii companiei Christian Tour au afirmat vineri la Iasi, intr-o conferinta de presa, ca pachetul cel mai scump vandut la Iasi pentru sarbatorile de iarna a fost achitionat de un cuplu, care a achitat 10.000 de euro pentru o vacanta in Insulele Maldive. "A crescut cererea pentru destinatiile…

- Primii brazi de Craciun au ajuns in Piața Agroalimentara din Slobozia. Pomii de iarna sunt importați din țari precum Germania, Olanda sau Norvegia și au prețuri care țin cumparatorii la distanța... Cel mai ieftin brad costa 70 de lei, iar cel mai scump sare de 300 de lei. Tocmai de aceea oamenii spun…

- Piața Civica a Vasluiului va fi invadata, duminica, 17 decembrie, de “urșii” de la Comanești, județul Bacau, care vor anima centrul orașului, la cea de-a 36-a ediție a Festivalului de Datini și Obiceiuri de Iarna. Miile de iubitori ai tradițiilor populare vor avea ocazia sa mai urmareasca jocurile a…

- Am intrat de cateva zile in minunatele Sarbatori de Iarna, iar unul dintre cele mai frumoase momente este alegerea si imbodobirea bradului de Craciun. Ce se intampla insa atunci cand, brusc, simti ca ceva nu este in regula cu tine sau cu unul dintre membrii familiei? “Sindromul bradului de Craciun”,…

- Romania se situeaza pe locul al doilea in topul cheltuielilor din perioada sarbatorilor de iarna, urmand sa aloce 31.9% din veniturile lunare, aproximativ 280 euro. Așadar, romanii iubesc Craciunul.

- Pregatiți-va pentru cel mai mare și deosebit bal mascat al anului – „Vinul unei nopți de iarna", Vernisajul Vinului. Intr-o atmosfera de mister, intriga și suspans, masca va fi un dress-code obligatoriu pentru fiecare oaspete dornic sa descopere in profunzime subtilitațile Vinului Moldovei. Somelieri…

- Farmecul sarbatorilor de iarna poate fi simtit nu doar in orasele mari, dar si departe de aglomeratie. De Craciun si Revelion, toti doritorii pot vizita si vinariile din tara, care au inceput deja amenajarea teritoriului.

- In perioada 8 decembrie 2017 – 20 ianuarie 2018, politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii deruleaza campania ,,Sarbatori de Iarna in Siguranta” in cadrul careia se desfasura activitati de informare a personalului angajat si administratorilor unitatilor de cazare cu privire…

- COMPETITIE….Scoala Gimnaziala ‘’Constantin Parfene” Vaslui organizeaza pe 16 decembrie a XIII-a editie a Concursului Interjudetean de Traditii si Obiceiuri de Iarna “Datina”, adresat prescolarilor si elevilor din judetul Vaslui si din alte judete ale tarii. Scopul concursului este redescoperirea si…

- Organizatorii targului de sarbatori din centrul Buzaului au fost nevoiti sa redistribuie artistii programati in concertele din 14,15 si 16 decembrie, declarate zile de doliu national. De aceea, seria spectacolelor din aceasta saptamana incepe joi, la ora 17.00. Cap de afis este Xonia. „Din cauza instituirii…

- Nr. crt. Unitatea participanta Responsabili formatie Denumirea colindelor Nr. copii Timp Data Participarii/ Ora 1. G.P.N. Valea Mare Educatoare: Zoltan Anemarie Pasztor Zamfir 1.,,Am plecat sa colindam!” 2.,,Mos Craciun” …

- Avand in vedere apropiatele Sarbatori de Iarna și din dorința de a veni in sprijinul beneficiarilor sistemului public de pensii, Casa Naționala de Pensii Publice și C.N. Poșta Romana S.A. și-au manifestat disponibilitatea de a achita drepturile banești in avans, s-a anuntat intr-un comunicat de presa.…

- Cand vine vorba de micuta lor, Rania, Adrian Cristea si Denisa Nechifor sunt mai uniti ca niciodata. Asa ca, de Sarbatori, vedeta a luat cea mai inteleapta si anume de a petrece ca o familie.

- “Craciunul in doi”, colindul pe care MIKE impreuna cu Maria Simion, profesoara de canto a vedetelor din Romania l-a lansat zilele trecute se bucura de aprecierea publicului, reusind sa ajunga #1 in top iTunes Romania. Este prima piesa originala de Sarbatori lansata de cantaretul in varsta de 26 de ani,…

- Formații folclorice și grupuri de colindatori din mai multe județe din țara și-au anunțat participarea la a 27-a ediție a Festivalului de colinde și obiceiuri de iarna ''Craciunul la romani'', care se desfașoara saptamana aceasta la Sfantu Gheorghe. Manifestarea a început luni, la…

- Unul din cele mai longevive spectacole din repertoriul Teatrului Național Timișoara (8 ani de la premiera), „Poveste de iarna”, de W. Shakespeare, in regia lui Alexander Hausvater, va fi prezentat, pe scena Salii 2, saptamana aceasta.

- Cu ocazia Sarbatorilor de Iarna, MIKE face echipa cu Tra La La School si profesoara de canto a vedetelor ( Mellina, Carmen Minune, Edward Sanda si multi altii ) si lanseaza primul lor duet. Piesa se numeste “Craciunul in Doi” si a fost compusa de MIKE, iar de productie s-a ocupat Mellina si exprima…

- TAUR – A doua jumatate a anului a fost pentru Taur una anevoioasa. Este unul din nativii care a muncit cel mai mult pentru a obține lucruri simple, la indemana oricui.Veștile bune vin in luna decembrie pentru acest nativ silitor.

- Nu se vor mai putea organiza proteste in Piața Victoriei, dupa ce Primaria Capitalei a anunțat ca va face acolo un targ. Iata cum justifica primarul Gabriela Firea organizarea targului chiar in locul care a devenit un centru al protestelor #rezist: „Primaria Capitalei urmarește ca prin acțiunile și…

- Iubitorii de zapada, dar și amatorii sporturilor de iarna au astfel motiv de bucurie, pentru ca de JOI, 30 noiembrie 2017, se da startul oficial la un nou sezon de schi pe partiile de la Domeniul Schiabil Șureanu. Poarta Raiului este o zona de o frumusețe deosebita, situata intre varfurile Șureanu,…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba a inceput, din aceasta saptamana, acțiunile de indrumare, verificare și control ale tuturor unitaților de alimentație publica, in special laboratoare de cofetarie, carmangerii și restaurante care organizeaza mese festive, in scopul prevenirii evenimentelor nedorite…

- Primaria Municipiului Pitești va marca inceperea sarbatorilor de iarna pe 1 decembrie, in acelasi timp cu aprinderea iluminatului ornamental din centrul orașului și principalele artere și cartiere. Lumini festive și proiecții ii vor intampina pe cetațenii municipiului in Piața Primariei…

- Unii dintre angajatii romani vor avea, la sfarsitul acestui an, inca doua weekend-uri prelungite. Este vorba despre minivacantele de Craciun si Revelion. 25 decembrie pica in 2017 intr-o zi de luni. Astfel, romanii vor avea o mini-vacanta de Craciun de 4 zile, tinand cont de faptul ca prima si a doua…

- Unii sindicaliști din CE Oltenia ar dori ca prima de Craciun sa fie data de anul viitor mai devreme, de Sf. Varvara, pentru ca impozitele catre stat ar fi mai mici. Șeful de la Resurse Umane, Sorin Olaru, a explicat la TV Sud care este diferența de i...

- Lidera clasamentului WTA, Simona Halep, va evolua intr-un turneu demonstrativ - Intercontinental World Tennis Thailand Championship, ce va avea loc in zilele de 23 si 24 decembrie, la True Arena Hua Hin din Thailanda. Alaturi de sportiva din Constanta, la aceasta competitie vor mai fi prezente Karolina…

- Doua evenimente deosebite au loc la sfarșitul saptamanii viitoare, 25 noiembrie, in localitatea Gyomaendrod din Ungaria. Vorbim despre un Festival al Palincii, dar și de un alt eveniment care poarta numele de Pomana Porcului. Situata la doar 100 de kilometri de Oradea, localitatea este cunoscuta pentru…

- Turiștii care au decis sa petreaca sarbatoarea Craciunului și Anului Nou in Maramureș vor avea posibilitatea unei plimbari de o zi cu trenul Mocanița pe Valea Vaserului (munții Maramureșului), a declarat vineri, pentru AGERPRES, unul dintre directorii Caii Ferate Forestiere (CFF), care administreaza…

- Tulburatoarea poveste a lui Adrian Ionut Maria, un baiat de 10 ani din Mioveni care-si vinde jucariile pentru haine de iarna, a starnit mii de reactii de compasiune din partea romanilor, iar multi dintre ei s-au oferit sa-l ajute.

- Autoritațile județene au redeschis, luni, traficul rutier pe DJ 184 prin Pasul Rotunda din Munții Gutai, drum inchis in urma cu aproape 24 de ore din cauza copacilor doborați de vant și zapada, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Instituției Prefectului - județul Maramureș, Dan Buca.…