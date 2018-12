SĂRBĂTORI DE IARNĂ 2018, Horoscop special Mariana Cojocaru: Ce zodii vor rămâne cu buzunarele goale Berbec- Luna Plina din data de 22-23-24 Decembrie susține intuiția și va da vise premonitorii. Curațenia ține de minte-trup și spirit, dar și de locul in care traiți. Soarele din Capricorn va face opoziție cu Luna Plina din Rac(domiciliu) și vor fi in rezonanța cu Axa Timpului pe astrograma generala, nu pe cea natala, de aceea va puteți suna rudele, daca nu ajungeți sa le vizitați. Bucatariți, dansați, va bucurați! Taur-Sunteți mari amatori de bucate alese și bauturi fine, de aceea Sarbatorile trebuie sa fie indestulate, dar pe masura posibilitaților voastre. Soarele din Capricorn va… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

