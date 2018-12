Sărbători de iarnă 2018: Cele mai tari bancuri de Crăciun Iata un top cu cele mai tari bancuri cu Mos Craciun: 1. Motive pentru care Mos Craciun nu poate fi barbat:

- Marea majoritate a barbatilor nici nu se gandesc sa aleaga cadouri pana in Ajun de Craciun;

- Ar avea probleme de orientare , pentru ca in mod inevitabil s-ar rataci acolo sus in zapada si nori si ar refuza apoi sa se opreasca sa intrebe care este directia;

- Barbatii nu pot impacheta cadouri;

- Barbatii mai degraba ar muri decat sa se imbrace in catifea rosie;

- Zeci de mii de credincioși s-au adunat la Betleem pentru a sarbatori Craciunul. Oamenii au venit in Piața Ieslei, in fața Bisericii Nativitații, inca de dimineața. Acolo a fost instalat un Pom de Craciun imens.

- Mesaje, felicitari și urari de Craciun 2018: A devenit deja o tradiție ca de Craciun oamenii sa-și transmita urari si mesaje de felicitare. Mesaje pentru cei veseli, cu mult simț al umorului sau mesaje calde, serioase prin care sa ne aratam prietenia și gandurile bune colegilor, prietenilor și chiar…

- Spitalele din judet vor avea program normal in zilele de 24, 27, 28 si 31 decembrie, in timp ce in perioada 25-26 decembrie, respectiv 1-2 ianuarie, precum si in zilele de sambata si duminica, vor avea activitate in regim de garda, au anuntat reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Salaj.

- – Mamico, scrie-mi o scrisoare catre Mos Craciun! – De ce nu-i scrii tu? – Pentru ca nu vreau sa risc ca in loc de cadouri sa-mi trimita o carte de gramatica! Sotul meu mi-a spus ca palaria care mi-a adus-o Mos Craciun ma intinereste cu 10 ani. – Dar ce varsta aveti? – 35 de ani. – Vreau sa stiu… fara…

- Ii puteți susține pe cei la Asociația Acasa in Banat sa le duca cadouri oamenilor care sunt acum cu casele renovate., in urma efortului și donațiilor voluntarilor. „Cum e Craciunul acasa? E cald, bine, inconjurați de cei dragi. Dar nu pentru toata lumea e așa. De-a lungul anului, 9…

- Vrei sa implinesti un vis Craciunul asta? Atunci te invitam sa oferim impreuna un dar, un zambet si o alinare copiilor care nu au parte de caldura familiei de sarbatori. Puteti ajuta cu alimente neperisabile, rechizite, jucarii, haine sau pampersi. ...

- Pana duminica inclusiv, 28 noiembrie 2018, la parterul Atriumului Palas Mall se desfasoara doua targuri dedicate accesoriilor: Bag Expo si Expo Mineralia. Pentru doamne si domnisoare, Bag Expo propune o varietate de genti si rucsacuri in tendintele sezonului, cu design modern. Pasionatele de moda pot…

