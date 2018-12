Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 25 DECEMBRIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Abține-te azi de la replici mult prea sincere, pentru ca unii te-ar putea interpreta greșit. Poți imbraca adevarul intr-un ambalaj mai delicat, mai diplomat, mai amuzant, pentru ca replicile fruste, chiar și daca spun adevarul gol-goluț,…

- A lasat sarmalele și cozonacul la Iași sau la Turnu Severin și s-a imbarcat intr-un avion pentru Statele Unite ale Americii. A lasat frigul pentru a merge la caldura și la trai bun. Unul dintre antrenorii la moda din 2018 a ajuns de astazi peste Ocean. ...

- Din cand in cand toata lumea poftește la o friptura delicioasa de porc. Ca sa pregatim cea mai buna rețeta de friptura de porc din lume avem nevoie de cartofi dulci, ceapa, sfecla, hrean sau pasta de hrean, pulpa de porc și rucola! Citeste si Cum sa prepari cei mai buni carnati de Craciun…

- SARBATORI DE IARNA. Vrei ca toata lumea sa ramâna profund impresionata de mesajul de Craciun pe care l-ai trimis în acest ani? Realitatea.net te ajuta sa realizezi acest lucru.

- Pregateste floricelele! Vizionare placuta! 1. The Holiday Calendar (2018) Un film original Netflix despre un fotograf care mosteneste un calendar vechi care, se pare, ii prevede viitorul. Iar acest viitor are si o idila. De fapt doua, pentru ca te vei indragosti de acest film! 2.…

- Perioada sarbatorilor de iarna este numai potrivita pentru a te odihni si a-ti incarca bateriile astfel incat sa incepi noul an cu forte proaspete. Pentru cei care anul acesta au spus pas activitatilor sportive de iarna si au decis sa se relaxeze...

- Decembrie si ianuarie sunt luni capricioase si aduc vesti bune doar pentru dragoste, dar luna februarie va fi o perioada mult mai buna pentru cariere și pentru noi oferte de munca. Horoscopul iernii ne arata ca decembrie poate sa inceapa cu greutati financiare pentru unele zodii, care nu reușesc…

- Florin Barnutiu, un fost membru al formatiei Castelanii are urgenta nevoie de ajutor. Ca in fiecare an, Direcția de Cultura Carei organizeaza in preajma Sarbatorilor de Iarna, o campanie umanitara. In acest an, scopul acțiunii caritabile este de a-l ajuta pe Florin Barnuțiu (”Viltzi”). Florin are 43…