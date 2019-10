Sărbătorește 10 ani de PRESSALERT.ro cu aplicația pentru mobil. Câștigă 101 premii de neuitat PRESSALERT.ro sarbatorește, luna aceasta, 10 ani de la publicarea primului articol pe site, prin lansarea noii aplicații pentru mobil. ”Este un pas normal și ne dorim ca prin aceasta, informația sa ajunga și mai rapid la cititorii noștri. Aplicația este doar una dintre modalitațile prin care sarbatorim un deceniu de presa online. De acum […] Articolul Sarbatorește 10 ani de PRESSALERT.ro cu aplicația pentru mobil. Caștiga 101 premii de neuitat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harsovschi, a anuntat ca incepand cu data de 1 octombrie 2019 plata parcarilor cu taxa din municipiul Suceava se poate face folosind o aplicatie de mobil intitulata „Suceava Parking”, prin intermediul cardului bancar. Aplicatia este disponibila gratuit pe Android si iOS.…

- Incepand cu luna octombrie, sucevenii pot sa iși achite simplu și ușor parcarea autovehiculelor in parcarile cu plata ale municipiului, folosind o aplicație de mobil dedicata - SUCEAVA PARKING, prin intermediul cardurilor bancare, respectiv prin SMS. Aplicația este disponibila atat pentru ...

- Dragi invatatori, concursul BIC a pornit la drum, odata cu inceperea anului scolar. Va invitam sa va inscrieti clasa pe pagina oficiala a concursului: https://www.bickids.com/ro/bicpentrueducatie/ CUM SA TE INSCRII IN CONCURS Numai daca esti cadru didactic activ in ciclul primar (clasa 0 – clasa a IV-a)…

- Tot ce trebuie sa faci este sa instalezi aplicatia BikePrints pe smartphone-ul tau cu iOS sau Android care iti va permite sa iti inregistrezi turele parcurse cu bicicleta. Competitia va dura trei saptamani si se desfasoara simultan in Iasi si in alte orase din Europa", au precizat organizatorii. Inscrierile…

- Comunicat de presa – Let’s Do It, Romania! Let’s Do It, Romania! organizeaza Ziua de Curatenie Nationala pe 21 septembrie! 26 de judete din Romania se alatura celor peste 100 de tari care fac curatenie in aceeasi zi in lume. Let’s Do It, Romania! revine cu o noua zi de curatenie nationala pe 21 septembrie…

- Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii a anunțat, astazi, un apel deschis in cadrul proiectului sau Memoriile Cetații. Organizatorii așteapta propuneri creative pentru transformarea cartierelor prin interventii murale care vor avea loc in spatiul public in perioada 14-20 octombrie.…

- ​Aplicația de mobil Robinhood, prin care utilizatorii fac tranzacții bursiere, a primit luni o investiție de 323 de milioane de dolari. Astfel, startup-ul Robinhood Markets Inc., ce deține aplicația, spune ca a ajuns sa valoreze 7,6 miliarde de dolari. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Aboneaza-te pe minimum sase luni la publicatiile Adevarul si Weekend Adevarul si poti castiga: biciclete Pegas, sejururi all inclusive in Delta Dunarii si multe alte premii. Toti participantii la campanie primesc cadou o carte de la editura RAO.