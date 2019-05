Stiri pe aceeasi tema

- SPECTACOL COLORAT… Agitație mare, ieri, in Centrul Civic al Vasluiului. Cu mic, cu mare romii din județ s-a strans sa-și serbeze Ziua Internaționala. Cum aceștia nu canta cu stomacul gol, organizatorii au adus peste 300 de pachete cu gustari. Comandate din timp la o firma de catering, acestea s-au imparțit…

- Pe 8 martie, Ziua Internaționala a Femeii este sarbatorita in intreaga lume prin diferite evenimente și tradiții. Insa, inițial, a fost o sarbatoare cu tenta sociala, feminista, scrie realitatea.net.Sarbatoarea iși are originea intr-un eveniment din anul 1908.

- Luna martie aduce primavara, sarbatoarea Martisorului, dar si perioada in care ne omagiem mama in special si femeia in general. Omagierile din luna martie a oamenilor de cultura debuteaza tot pe 1 martie cand am aniversat 182 de ani de la nasterea marelui povestitor Ion Creanga. ,,Capra cu trei…

- Ziua Internationala a Femeii va fi sarbatorita, la Sebes, printr-o gala dedicata doamnelor, gazduita de Centrul Cultural „Lucian Blaga”, marți, 12 martie 2019, incepand cu ora 18:00. Evenimentul se afla la cea de-a treia editie si isi propune sa sarbatoreasca doamnele Sebesului care au excelat in diverse…

- In urma publicarii pe site-ul nostru a articolului "Din nou despre Soldatul campinean, evaluat la 22.600 lei și mutat dintr-un parc in altul cu 184.794 lei" , Primaria Campina ne-a transmis un punct de vedere prin care ni se aduce la cunoștința ca "municipiul nu se confrunta cu probleme financiare și…

- Primul studiu de fezabilitate pentru reabilitarea DJ 102I (Șoseaua Paltinu) a fost realizat in anul 2011, insa lucrarea efectiva de asfaltare nu s-a realizat nici pana astazi. "Am incercat periodic sa incheiem un parteneriat cu Consiliul Județean, dar a trebuit sa stam la rand și randul nostru a venit…

- Primaria Campina a organizat astazi o conferința de presa in cadrul careia a incercat, printre altele, sa lamureasca problema costului ridicat, de 184.794 lei, al mutarii Monumentului Eroilor Campineni din Razboiul de Intregire Naționala. Va amintiți in mod cert acest subiect care a facut valuri in…