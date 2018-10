Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii israelian Avigdor Lieberman a sugerat, luni, ca Israelul ar putea ataca obiective militare suspecte iraniene situate in Irak, asa cum a facut deja in Siria, transmite Reuters. ''Monitorizam absolut tot ceea ce se intampla in Siria si, referitor la amenintarile…

- Israelul nu se va considera legat de eventuale acorduri internationale ce vor fi semnate asupra viitorului Siriei, a declarat joi ministrul israelian al apararii Avigdor Lieberman, informeaza AFP. Negocieri la niveluri diferite sunt in curs in conditiile in care regimul lui Bashar al-Assad…

- Israel a redeschis luni punctul de trecere de la Erez cu Fasia Gaza, care fusese inchis in urma cu o saptamana din cauza ciocnirilor de la frontiera, a indicat un purtator de cuvant al Ministerului Apararii, citat de AFP, potrivit Agerpres. Terminalul de la Erez este singurul punct de trecere…

- Guvernul Israelului a autorizat miercuri un plan care prevede construirea a peste 1.000 de locuinte in colonii evreiesti din Cisiordania, anunta organizatia anticolonizare Pace Acum, citata de site-ul cotidianului Le Figaro.Conform planului aprobat, dintre cele peste 1.000 de locuinte, 370…

- O viitoare confruntare cu miscarea islamista palestiniana Hamas este doar o chestiune de timp, a declarat luni ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, in conditiile in care cele doua tabere se afla intr-un fragil armistitiu dupa o grava escaladare a tensiunilor, informeaza AFP, preluata…

- O viitoare confruntare cu miscarea islamista palestiniana Hamas este doar o chestiune de timp, a declarat luni ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, in conditiile in care cele doua tabere se afla intr-un fragil armistitiu dupa o grava escaladare a tensiunilor, informeaza AFP. "Problema…

- Ministrul apararii israelian Avigdor Lieberman a anuntat vineri ca 400 de noi locuinte vor fi construite intr-o colonie din apropiere de Ramallah, in Cisiordania, dupa ce un barbat israelian de 31 de ani, ce fusese injunghiat de un palestinian, a decedat la spitalul Hadassah din Ierusalim, transmit…

- Purtatorul de cuvant al mișcarii islamiste Hmas a anunțat ca a fost incheiat un acord de incetare a focului intre Israel și gruparea Hamas, in cursul noptii de vineri spre sambata (21/22 iulie), dupa o escaladare a violentelor care s-a soldat cu moartea a patru palestinieni si a unui soldat israelian,…