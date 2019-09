Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment cu totul deosebit, unic, am spune noi, la nivelul maternitaților din Romania, a avut loc duminica, 4 august 2019, in organizarea Spitalului SanConfind Poiana Campina. In cei aproximativ trei ani de existența ai Maternitații SanConfind s-au nascut 500 de bebeluși. Motiv de sarbatoare in…

- Zi de sarbatoare, vineri, la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Anghel Saligny” Vrancea cu ocazia „porților deschise”. Parinți, bunici și mulți, mulți copii ‒ aceasta este atmosfera in care s-a desfașurat concursul „Micul pompier”, activitate care anul acesta a ajuns la a doua ediție. Anul trecut,…

- Cercetarile au aratat ca mancarea pentru bebelusi contine un nivel prea ridicat de zahar. Organizatia Mondiala a Sanatatii intentioneaza formularea unei interdictii privind adaosul de zahar in mancarea copiilor sub 36 de luni.

- într-un numar limitat de țari OCDE (UE, Italia, Spania, Regatul Unit și Statele Unite) pentru a ajunge la o estimare conservatoare de cel puțin 630 000 de descendenți de emigranți români“, potrivit sursei citate, informeaza edupedu.ro. Numai în 2017, potrivit graficului…

- Cel putin 24 de oameni, intre care copii si femei insarcinate, au fost asasinati intr-o serie de presupuse atacuri tribale intr-o regiune izolata din statul insular Papua Noua Guinee (Pacificul de sud-vest), au anuntat miercuri media si autoritatile locale citate de Reuters si Efe. Atacurile…

- Atacurile au avut loc la sfarsitul saptamanii trecute in provincia Hela, in centrul tarii. In primul dintre ele, petrecut sambata, sase persoane au fost asasinate la intoarcerea de la o ceremonie traditionala, in satul Peta.A doua zi, rude ale celor ucisi au vrut sa se razbune si au omorat…

- Programe de finanțare pentru medici, impozit zero pentru familiile cu venituri mici si vouchere pentru elevii fara absențe. Acestea sunt masurile prioritare din programul de guvernare pentru semestrul al doilea al anului 2019. Guvernul promite ca incepand cu 1 ianuarie 2020, familiile…

- Putin dupa ora 23.00, salvatorii de la Sectia Mangalia au fost solicitati pentru deblocarea unei usi, la un apartament, din localitate.Apelantul a anuntat ca este necesdara o interventie pe strada Stefan cel Mare, la blocul D3. Militarii salvatori au pornit la caz cu o autospeciala de stingere cu modul…