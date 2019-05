Stiri pe aceeasi tema

- Un simplu control de rutina al politistilor la mai multe firme din Braila a scos in evidenta neglijenta si superficialitatea cu care multi agenti de securitate trateaza paza obiectivelor pe care ar trebui sa le protejeze.

- "Braicar" se afla din nou în centrul unui eveniment care se putea termina tragic. Este vorba despre un incident petrecut ieri dimineata, când usile unui autobuz s-au deschis în timpul mersului, iar un barbat a cazut din vehicul.

- „Poveștile nespuse ale familiilor și ale țarii noastre ne afecteaza deciziile, viața, drumul pe care il alegem” 11 tineri actori, 1.835 de kilometri intre Sibiu, Arad, Timișoara, București, Galați, Braila și Ramnicu Valcea, 325 de minute de discuții cu publicul și tot atatea minute de transmisii LIVE…

- Numarul total de locuri vacante comunicat de angajatori 323locuri vacante in urmatoarele ocupatiiDenumire ocupatieConditii de ocupareObservatiioperator xeroxstudii medii vechime minim 1 anC.N.A.I.R. S.A. BUCURESTI D.R.D.P.CONSTANTA SECTIA DRUMURI NATIONALE BRAILA Str. Grivita nr. 205 tel 0239618768...

- Anul acesta in cadrul galei premiilor GOPO de pe 19 Martie va fi luat in considerare și filmul “Pentru Romania”, produs de niște tineri de doar 24 de ani. Filmul, care a rulat toamna anului trecut in cinematografele din București, Targu Mureș, Brașov, Pitești, Fagaraș, Slatina, Petroșani, Caransebeș,…

- Specialistii Institutului de Cercetari Eco-Muzeale "Gavrila Simion" (ICEM) spera ca in luna aprilie sa reinceapa cercetarile arheologice din nordul satului Jijila, in zona care va fi acoperita de unul dintre pilonii podului peste Dunare intre judetele Braila si Tulcea. "Anul trecut am cercetat aproape…

- I-ar fi pandit sotul la gard, zile la rand, iar, intr-un final, l-ar fi ademenit in patul ei. Sunt dezvaluirile unei femei din Braila care isi acuza vecina ca i-ar fi distrus casnicia de 30 de ani. Vecina sotilor care nu au liniste in casa, spune adevarul sau minte cu nerusinare?

- Petre Apostol Juniorii I de la CSM Ploiesti au inceput cu dreptul faza a doua din Campionatul National rezervat categoriei lor de varsta, evoluand in deplasare, in prima etapa din Grupa „Valoare” 1. Grupele „Valoare” reprezinta, practic, faza semifinala a competitiei, in care cele 18 echipe calificate…