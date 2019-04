Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a doua editie a evenimentului Hanami (privitul florilor de cires) se va desfasura duminica, intre orele 14,00 - 16,00, in Gradina japoneza din Parcul Herastrau, manifestarea fiind organizata de...

- Una dintre traditiile din tarile asiatice este pescuitul cu sprijinul cormoranilor. In prezent, se mai practica, in tari precum Coreea, Japonia si China, doar pentru a le arata turistilor cum era pe vremuri.

- Cea de-a doua editie a evenimentului Hanami (privitul florilor de cires) se va desfasura duminica, intre orele 14,00 - 16,00, in Gradina japoneza din Parcul Herastrau, manifestarea fiind organizata de Ambasada Japoniei, in colaborare cu Primaria Municipiului Bucuresti. "La inceputul primaverii, in perioada…

- Ministerele Comunicatiilor din Romania si Japonia au agreat incheierea unui acord de cooperare privind schimbul de experienta si de bune practici, in vederea dezvoltarii conceptului Societatii 5.0, a infrastructurilor de comunicatii pentru tehnologii viitoare si securitatii cibernetice, a declarat,…

- Terapia cu protoni este o terapie revolutionara de tratare a cancerului. Un centru unde se vor desfasura astfel de terapii, ar urma sa fie deschis la Bucuresti. Proiectul este preluat de la japonezi. In toamna anului trecut, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a fost intr-o vizita in Japonia,…

- Cateva sute de persoane s-au adunat, vineri seara, la manifestatia din Piata Victoriei pentru sustinerea Codrutei Kovesi. Manifestatii au loc si in alte orase din tara. La Sibiu, aproximativ o mie de oameni au iesit in strada„Suntem oficial in dictatura! Laura Codruta Kovesi a fost pusa sub…

- Alerta medicala la Buzau, acolo unde o intreaga familie a fost internata in spital cu suspiciunea de gripa. Diagnosticul pus de medici confirma banunielile, insa acum se așteapta rezultatul analizelor de la București., informeaza BuzauAlert.ro. Cei cinci membri ai familiei din localitatea Tronari, Viperești…

- Amenzi aplicate de politistii de la emigrari Peste 500.000 de lei este valoarea amenzilor aplicate de politistii de la emigrari în urma controalelor care au avut loc în luna decembrie pentru prevenirea si combaterea migratiei ilegale si a muncii nedeclarate a strainilor pe teritoriul…