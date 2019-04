Stiri pe aceeasi tema

- Deschiderea Festivalului "I Love Lipatti" a fost marcata, marti, la Casa Artelor "Dinu Lipatti", printr-un recital al pianistei Madalina Danila si proiectia primei parti a filmului "Dinu Lipatti, muzica si geniu". "Astazi se implinesc 102 ani de la nasterea lui Dinu Lipatti si un an de…

- Festivalul "I Love Lipatti", eveniment prin care se marcheaza implinirea a 102 ani de la nasterea marelui pianist roman Dinu Lipatti, dar si a unui an de la inaugurarea Casei Artelor "Dinu Lipatti", se va desfasura, de marti pana duminica, in sediul din Bulevardul Lascar Catargiu, informeaza organizatorii…

- Primaria Municipiului București prin Casa Artelor "Dinu Lipatti" va invita, intre 19 și 24 martie 2019, la cea de-a treia ediție a Festivalului "I Love Lipatti", ce se va desfașura intre orele 18.00 si 21.00...

- Iubitorii de muzica sunt invitați la Festivalul „I Love Lipatti” la Casa Artelor „Dinu Lipatti”. Evenimentul marcheaza un an de la inaugurarea celui mai nou centru de excelența al Capitalei in locul...

- O expozitie in aer liber, conferinta "Brancusi si modernitatea" si proiectia filmului documentar "Brancusi, realizat in 1996, vor avea loc marti, in cadrul evenimentului Ziua Brancusi la Casa Artelor "Dinu Lipatti", informeaza organizatorii intr-un comunicat transmis AGERPRES. Expozitia…

- Primaria Municipiului București prin Casa Artelor "Dinu Lipatti" va invita marti, 19 februarie 2019, de la orele 18.00, la evenimentul ZIUA BRANCUȘI LA CASA ARTELOR „DINU LIPATTI”, organizat ca omagiu pentru...

- Primaria Municipiului București prin Casa Artelor "Dinu Lipatti" va invita joi, 14 februarie 2019, de la orele 18.00, la evenimentul ZIUA INDRAGOSTIȚILOR LA CASA ARTELOR “DINU LIPATTI”, prilejluit de...

- Primaria Municipiului București prin Casa Artelor "Dinu Lipatti" va invita joi, 24 ianuarie 2019, de la orele 19.00, la evenimentul UNIREA PRINCIPATELOR ROMANE LA CASA ARTELOR “DINU LIPATTI”, moment ce...