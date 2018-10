Sarbatoarea din aceasta sambata: Sfantul Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor

Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, pe 27 octombrie, romanii il sarbatoresc pe Cuviosul Dimitrie cel Nou de la Basarabi, proclamat ocrotitor al Bucurestiului in anul 1792, in vremea pastoririi Mitropolitului Filaret al II-lea. Moastele Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor, pastrate in Catedrala…

- In fiecare an, pe 27 octombrie, romanii il sarbatoresc pe Cuviosul Dimitrie cel Nou de la Basarabi, proclamat ocrotitor al Bucurestiului in anul 1792, in vremea pastoririi Mitropolitului Filaret al II-lea. Iata tradițiile de Sfantul Dimitrie cel Nou.Traditii pentru spor si sanatate Moastele…

- Sarbatorim in aceste zile pe Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir, și pe Sfantul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, un bun prilej sa reflectam asupra solidaritații și forței de a ramane loiali credinței in fața oricaror obstacole. Va doresc sanatate, bucurii și reușite alaturi…

- SFÂNTUL DUMITRU 2018. Traditii de Sfântul Dimitrie cel Nou. Românii îl sarbatoresc pe Cuviosul Dimitrie cel Nou de la Basarabi, proclamat ocrotitor al Bucurestiului în anul 1792, în

- Sfantul Dimitrie cel Nou este patronul caselor, pe care le protejeaza de paguba, de furtuni si de furia animalelor salbatice. Nascut in secolul al XIII-lea, la sudul Dunarii, in satul Basarabi, Sfantul Dimitrie cel Nou este sarbatorit de credincioși pe 27...

- Sfantul Dumitru, Izvoratorul de Mir, este praznuit in data de 26 octombrie, conform calendarului ortodox, si este unul dintre marii sfinti mucenici, facator de minuni si tamaduitor. Sfantul Dumitru a trait la Tesalonic, in vremea imparatilor Diocletian si Maximian (284-305). Provenea din una dintre…

- S-a zamislit si a fost nascut in urma multor rugaciuni facute de catre parintii sai, acestia multa vreme fiind sterpi. Indata dupa nastere, a fost botezat de catre ei in taina, de frica cruntelor persecutii indreptate pe atunci impotriva crestinilor, intr-o camera ascunsa din palatul lor. Parintii sai,…

- Potrivit Patriarhiei Romane, pelerinajul la sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou - ocrotitorul Bucurestilor, care este praznuit in 27 octombrie - se va desfasura in perioada 25-29 octombrie.Astfel, joi, la ora 12.00, va avea loc procesiunea Calea Sfintilor, cu sfintele moaste si…