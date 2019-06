Stiri pe aceeasi tema

- Stramoșii urmareau ciclurile vieții cu mare atenție, deoarece respectarea regulilor ii ajutau sa supraviețuiasca. Sfinții creștini aduși de misionarii greci sau slavi pe taramurile vechii Geto-Dacii iși gaseau loc intre protectorii venerați de mii de ani de inaintași. Aliseiul graului, cum a fost ”botezat”…

- Zi de sarbatoare azi la Colegiul Național Carol I din Craiova. Este Carnavalul copilariei la care participa sute de elevi de la clasele de invațamant primar. Școlarii sunt costumați in diverse personaje indragite din desene animate sau din povesti. Sarbatoarea ...

- Astfel, daca in zilele trecute a fost avansata varianta ca sambata si duminica va fi destul de frig (cu maxime de pana la 20 de grade Celsius), lucrurile se pare ca nu vor sta chiar asa. In ciuda faptului ca vor fi ploi extinse, temperaturile ar putea ajunge si pana la 25 de grade Celsius.

- CHIȘINAU, 7 mai – Sputnik. În acest an se împlinesc 74 de ani de la Victoria în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Tot în 2019, vom marca 75 de ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupația fascista. © Photo: Președinția Republicii MoldovaȘeful statului a prezidat ședința…

- Barcelona a caștigat acasa meciul cu Levante, scor 1-0, prin golul lui Messi, și și-a asigurat titlul din acest sezon. La final, familiile fotbaliștilor au invadat terenul pentru a sarbatori succesul. Copiii lui Messi, Suarez, Pique și ai celorlalți fotbaliști nu au lipsit de pe teren sau de la pozele…

- Paștele Catolic are loc astazi, 21 aprilie 2019, in timp ce credincioșii ortodocși praznuiesc Floriile, sarbatoarea Intrarii lui Iisus in Ierusalim. Duminica viitoare, in calendarul creștin ortodox, pica Paștele Ortodox, sarbatoarea Invierii.

- ■ concursul reprezinta o posibilitate de cunoastere a traditiilor, legendelor si istoriei localeCa in fiecare an, inainte de sarbatorile pascale, la Roman se deruleaza traditionalul concurs De la Dragobete, la sarbatoarea Rusaliilor, ajuns la a XI-a editie si care evidentiaza cunostintele elevilor despre…

- Bucuria de a admira splendoarea florilor de cires a unit mii de oameni din diferite țari, la Bucuresti. Au fost cu toții in Gradina Japoneza din Parcul Herastrau, la "hanami", un obicei stravechi din Japonia.