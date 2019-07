Sărbătoarea Americii: Trump le-a promis cetăţenilor "una dintre cele mai mari sărbători din istoria ţării noastre" Presedintele Donald Trump a fost, de Ziua Nationala, vedeta si producator al sarbatorii nationale de la 4 iulie. In afara de paradele si focurile de artificii obisnuite, presedintele american a adaugat o dimensiune militara acestui 4 iulie, cu blindate puse la vedere si urmeaza sa sustina un ”omagiu Americii” pe treptele Lincoln Memorial, un monument dedicat gloriei celui de-al 16-la presedinte american.



”Oamenii vin de peste tot (...) pentru ceea ce se prezinta drept una dintre cele mai mari sarbatori ale tarii noastre”, a scris joi pe Twitter Donald Trump.



In fata Casei…

Sursa articol si foto: rtv.net

