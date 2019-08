Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Rugăciunea de azi O, Maicuta Sfanta te rugam fierbinte, sa ne-asculti de-a pururi marea rugaminte: Nu lasa, Maicuta, sa pierim pe cale, caci noi suntem fiii lacrimilor tale. Adormirea Maicii Domnului (Sfanta Maria Mare) este una dintre cele mai importante sarbatori crestine. In Romania, Sfanta Marie Mare este si ocrotitoarea marinarilor, pe 15 august fiind organizate in mai multe orase procesiuni cu icoane si pelerinaje urmate sau nu de manifestari artistice. Astazi, rugaciunile catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu au un efect miraculos. Este și ultima zi in care se mai pot culege plante miraculoase pentru… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sfanta Maria, 15 august 2019. Despre aceasta sarbatoare nu gasim informații in Sfintele Evanghelii, ci numai in Tradiția Bisericii. Potrivit acestei Tradiții, Maica Domnului a fost inștiințata printr-un inger de mutarea ei din aceasta viața: „Acestea zice Fiul tau: Vremea este a muta pe maica Mea…

- Vremea rea a facut ravagii la malul marii, insa autoritațile au gafat din nou. Deși județul Constanța s-a aflat sub cod portocaliu de ploi torențiale, populația a primit, inițial, RO-ALERT de cod roșu.

- Prognoza meteo 30 iulie. Marti, in majoritatea regiunilor tarii, se anunta vreme cu soare si nori, dar si maxime de peste 30 de grade Celsius. Daca va pregatiti sa plecati la Cluj, nu va uitati umbrela acasa, iar daca aveti planificata vacanta pe litoal, avem vesti bune!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 22 iulie, prognoza meteo pentru perioada 6-19 mai, astfel ca putem afla cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, in toate regiunile țarii. Vremea se va raci in majoritatea regiunilor tarii, in aceasta saptamana, insa in ultimele zile…

- Prognoza meteo 17 iulie. In Romania, miercuri, sunt asteptate maxime de pana la 27 de grade Celsius. Cu toate acestea, meteorologii anunta averse de ploaie si furtuni in majoritatea regiunilor tarii.

- Prognoza meteo 16 iulie. Temperaturile din aceasta perioada sunt potrivite mai degraba pentru inceputul toamnei. Vremea continua sa fie capricioasa și maine, in majoritatea zonelor din Romania.

- Prognoza meteo pentru Romania, marți, 25 iunie. Temperaturile sunt in continua creștere pana pe 27 iunie, dar iata ca marti, 25 iunie, nu scapam de furtuni. Totusi, meteorologii anunta ca vremea se va stabiliza usor-usor.

- Temperaturile cresc tot mai mult, iar luni, 17 iunie, termometrele vor arata chiar si 31 de grade Celsius in unele regiuni ale tarii. Cu toate acestea, furtunile si aversele de ploaie vor mai aparea din cand in cand, iar Romania nu scapa de sub avertizarile de cod portocaliu și galben de furtuni.