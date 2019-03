DOLIU ÎN LUMEA MUZICALĂ. Artiştii Stephen Fitzpatrick şi Audun Laading au murit în urma unui accident auto

Membrii trupei britanice Her's, Stephen Fitzpatrick si Audun Laading, dar si impresarul lor, Trevor Engelbrektson, au decedat in mod tragic, in urma unui accident rutier, scrie ciao.ro.… [citeste mai departe]