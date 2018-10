In fiecare an, pe 27 octombrie, romanii il sarbatoresc pe Cuviosul Dimitrie cel Nou de la Basarabi, proclamat ocrotitor al Bucurestiului in anul 1792, in vremea pastoririi Mitropolitului Filaret al II-lea. Iata tradițiile de Sfantul Dimitrie cel Nou.

Traditii pentru spor si sanatate

Moastele Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor, pastrate in Catedrala Patriarhala, sunt pregatite in fiecare an cu ocazia sarbatorii sale, de pe 27 octombrie, pentru a fi cinstite de miile de inchinatori care participa la pelerinajul din Capitala.

Cuviosul Dimitrie cel Nou…