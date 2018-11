Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare pentru toți creștinii ortodocși in prima sambata din luna noiembrie. Ceea ce in Ardeal se numește Ziua morților, de inspirație catolica, are echivalent in tradiția ortodocsa prin așa-numita Sambata a Morților sau Moșii de toamna. Este momentul in care toți creștinii ortodocși ii pomenesc…

- Este mare sarbatoare pentru creștinii ortodocși vineri, pe 26 octombrie. Sfantul Dumitru este ultima sarbatoare a toamnei, iar in aceasta zi crestinii merg la biserica si, de obicei, renunta la treburile casnice.

- Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul este praznuita pe 29 august, zi in care credinciosii postesc, ca sa nu se asemene cu Irod, cel care, din cauza ospatului fara masura, a cerut ca Salomeea sa-i danseze si drept rasplata i-a oferit, la cererea ei, capul Sfantului Ioan Botezatorul.

- Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul este una dintre marile sarbatori creștine. Se ține pe 29 august și este o sarbatoare foarte importanta pentru toți creștinii. Ioan Botezatorul este unul dintre cei mai iubiți sfinți. El a propovaduit credința creștina inca de dinaintea Mantuitorului. Cine a…

- CHIȘINAU, 26 aug — Sputnik. Creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Maxim Marturisitorul, teolog, scriitor și mistic ortodox. El a fost supranumit ”Marturisitorul” pentru perseverarea lui în marturisirea și apa­rarea adevarului credinței ortodoxe.…

- SARBATOARE…Zilele Culturale ale Vasluiului au inceput excelent, cu o serie de activitati diverse la care un numar mare de cetateni a luat parte cu incantare. Culoare, veselie, muzica, dans, miscare, expozitii, concerte, teatru, proiectii de film – un program complex, pentru care s-a muncit mult, insa…

- Vineri si sambata, la Targoviste va avea loc marea Sarbatoare a Sfantului Ierarh Nifon, Patriarh al Constantinopolului si Mitropolit al Tarii Romanesti, manifestare spirituala de anvergura care, an de an, reuneste zeci de mii de credinciosi si inalti ierarhi ai BOR si altor biserici ortodoxe. Vineri,…