- FESTIVAL… Explozie de culoare, muzica si dans traditional, ieri, in centrul orasului Vaslui. Cea de-a VI-a editie a Festivalului International de Folclor “Hora din strabuni” a inceput cu traditionala parada a formatiilor folclorice judetene, nationale si internationale, pe traseul Parcul Copou-Piata…

- ULTIMA ORA… A mai ramas o ora pana la deschiderea celei de-a VI-a editii a Festivalului International de Folclor “Hora din Strabuni”. In timp ce membrii ansamblurilor se pregatesc sa defileze prin centrul orasului, organizatorii pun la punct ultimele detalii. De asemenea, jandarmii vasluieni pun in…

- Timp de cinci zile, municipiul Vaslui va fi gazda unei manifestari folclorice de anvergura la care sunt asteptati sa participe 675 de artisti din 11 tari din Europa, Asia, America Centrala si de Sud.

- Ziarul Unirea Incepe o noua ediție a Festivalului Internațional de Folclor, la Aiud. Programul celor trei zile de sarbatoare La Aiud, singurul eveniment internațional sub egida CIOFF din județul Alba Ajuns la cea de-a IX-a ediție, Festivalul Internațional de Folclor se va desfașura in acest an in perioada…

- Deschiderea oficiala a Festivalului Internațional ”Ecouri meseșene” a avut loc astazi -26 iulie, la ora 10, in cadrul unei festivitați organizate la centrul de Cultura și Arta Salaj. O parte din oaspeții veniți de peste hotare, care vor evolua pe scena festivalului in spectacolele de vineri și duminica,…

- Primii calatori in lumea fantastica al festivalului NEVERSEA si au facut aparitia pe plaja de la Modern, unde, pentru 4 zile si 4 nopti timpul isi pierde din puteri, se va transforma intr un loc fantastic, iar participantii vor deveni personaje care vor calatori in timp alaturi de cei peste 200 de artisti…

- „Casa cu Lei”, datand de la inceputul secolului al XX-lea, este situata intr-o zona arhitecturala cu o valoare deosebita din Centrul Vechi al Bucurestiului, in Piata Latina, la intrarea din Bulevardul I.C. Bratianu pe Strada Lipscani.