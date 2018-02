Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend, potrivit traditiei crestine, este Sambata Mortilor. Sunt pomeniti cei trecuți la cele veșnice sau, cum se spune in popor, Moșii de Iarna, iar fiecare biserica oficiaza Sfanta Liturghie, urmata de slujba Parastasului. Biserica Ortodoxa a decis ca aceasta data sa fie dedicata morților,…

- MOSII DE IARNA 2018. Pentru praznicul Mosilor de Iarna se pregatesc toti crestinii, saraci sau bogati, fiecare dupa posibilitatile sale materiale. In ziua Mosilor de Iarna, dar si in toate sambetele dedicate pomenirii mortilor pana la Sfintele Pasti, crestinii pastreaza legatura cu cei dragi, plecati…

- La sfarsitul aceste saptamani, sunt pomeniti Moșii de Iarna si se face Lasatul sec de carne, in pregatirea Postului Mare. Sambata, 10 februarie, fiecare biserica oficiaza Sfanta Liturghie, urmata de slujba Parastasului.

- Kelemen Hunor, dupa discutia cu Viorica Dancila: A raspuns la toate intrebarile fara sa se uite la Dragnea Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, ca i-a placut la premierul desemnat, Viorica Dancila, faptul ca a raspuns la toate intrebarile fara sa se uite la liderul PSD, Liviu Dragnea.…

- Aglomeratie online. Formularul 600 a blocat site-ul ANAF Site-ul ANAF s-a blocat, luni, in conditiile in care 210.000 de contribuabili trebuie sa descarce si sa completeze, pana la 31 ianuarie, Formularul 600 privind veniturile din activitati independente, pentru determinarea contributiilor sociale.…

- Facebook face eforturi in combaterea fenomenului "fake news" Facebook Inc va face schimbari la nivelul clasamentului stirilor care apar in News Feed, cu scopul de a prioritiza stirile pe care le poti citi cu incredere, in incercarea de a stopa fenomenul "fake news", a declarat vineri Mark Zuckerberg,…

- In atenția conducatorilor autovehiculelor, Administrația Locala Turda va informeaza: In urma executarii expertizei tehnice la podul de pe DN1, la intrarea dinspre Alba Iulia in municipiul Turda, s-a dispus restricționarea circulației

- La data de 16 ianuarie a.c., in jurul orei 21:00, un barbat, de 60 de ani, din Turda, in calitate de conducator auto a fost implicat intr-un accident rutier soldat cu pagube materiale pe strada Constructorilor, din Turda. Read More...

- Mancaruri de legenda. Cum a aparut celebra pizza Margherita Originile multor feluri de mancare sau alimente sunt invaluite in legende. Unele fac legatura cu vechi zeitați, ca in cazul uleiului de masline, in timp ce altele amintesc de personaje mai mult sau mai puțin contemporane. „Margherita",…

- UBB iși prezinta oferta educaționala in Ungaria Universitatea Babeș-Bolyai va participa, in perioada 18-20 ianuarie 2018, pentru al șaselea an consecutiv, la Targul Internațional Educatio, desfasurat la Budapesta. Reprezentanții Universitații Babeș-Bolyai vor oferi, pe parcursul celor trei zile…

- Mai puține ambuteiaje pe strada Mihai Viteazul - Columna din direcția sect.Centru spre sect.Rișcani. Serviciul "InfoTrafic" al INP, informeaza ca astazi a fost reorganizata circulația rutiera pe aceste strazi.

- Un milion de romani vor face drumuri la ghisee pentru a-si plati singuri contributiile la sanatate si pensii. Odata cu noua revoluție fiscala, a aparut un nou formular care trebuie depus la Fisc, pana la finalul acestei luni. Este vorba despre formularul 600. Afectati sunt toti cei care au contracte…

- Administrarea regulata a ibuprofenului, un medicament utilizat in mod obisnuit contra durerilor sau a starilor febrile, poate dauna fertilitatii masculine, conform unui studiu recent, citat de AFP. "Atentie la consumul sustinut de ibuprofen la om", a concluzionat o echipa de cercetatori…

- BERBEC Schimbari in relatia sentimentala: sanse ca voi sa va intalniti sufletul pereche, iar daca deja aveti pe cineva, sanse ca relatia sa avanseze frumos, chiar sa oficializati relatia. TAUR Anuntarea unui eveniment important. Faceti ordine in ceea ce priveste modul de a investi;…

- Iata de ce trebuie sa tineti cont atunci cand decideti sa incepeti un tratament cu paracetamol: 1. In prospect sunt indicate dozele in functie de varsta si de greutate. Nu depasiti aceste doze! Doza recomandata copiilor este de 60 mg/kilogram corp/zi. Adultii nu trebuie sa depaseasca 3 g paracetamol…

- Peste 160 de soferi au fost nevoiti, in luna decembrie, sa achite o taxa pentru a-si recupera autoturismul parcat neregulamentar. Potrivit unui raport al Politiei Locale, pe parcursul ultimei luni a anului trecut au fost ridicate 164 de masini. Avand in vedere ca luna decembrie a anului trecut a avut…

- Utilizatorii care se joaca pe dispozitivele mobile se expun riscului de a fi ascultati, daca acorda drepturi de acces la microfonul smartphone-ului sau tabletei. Faptul ca intimitatea este aproape...

- Atenție, șoferi! Daca aveți mașini mai vechi de 12 ani veți trece mai des pe la Inspecția Tehnica Periodica. Legea a intrat în vigoare de la 1 ianuarie. Actul normativ prevede și beneficii pentru românii cu mașini noi.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1, intre Cornu de Sus si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, valorile de trafic sunt ridicate pe sensul de mers catre munte, formandu se coloane de autoturisme, care circula cu o viteza de aproximativ…

- Dr. Quinn: Opt alimente care combat insomniile Insomniile pot fi un adevarat coșmar. Nimic nu este mai neplacut decat sa stai in pat, cu ochii deschiși, sa asculți liniștea care s-a așternut in casa și in cartier, sa știi ca majoritatea celorlalți viseaza, iar tu te chinui cumplit. Te gândești…

- Ce ii poate lipsi unui om foarte bogat?! Dorinta unui miliardar pentru 2018 Marea dorința a miliardarului Bill Gates pentru anul viitor. Miliardarul american Bill Gates, cel mai bogat om din lume, își încheie anul 2017 cu o dorința neîmplinita înca: mai mult timp pentru…

- Sarbatoarea Craciunului inseamna, pentru mai toti locuitorii Europei, timp petrecut cu familia, petreceri, cadouri, bucurie, insa exista unele obiceiuri care variaza in functie de tara si de istoria fiecarui popor, scrie Gandul. Craciun Fericit tuturor! Traditii, obiceiuri si superstitii.…

- Ai acasa un bon fiscal de 426 lei din 23 noiembrie? Bonurile fiscale in valoare de 426 de lei emise pe 23 noiembrie au iesit castigatoare la extragerea din Ajunul Craciunului. La extragerea Loteriei bonurilor fiscale din Ajunul Craciunului au iesit câstigatoare bonurile fiscale în…

- Craciunul este perioada traditiilor, a superstitiilor si a obiceiurilor transmise din generatie in generatie. Colindul, scenetele cu motive religioase si mesele bogate sunt nelipsite in toate colturile tarii, in special la sat, acolo unde obiceiurile s-au pastrat mai bine. Sarbatoarea Craciunului inseamna,…

- O saptamana de nominalizari pentru premiul Mentor de excelența in educație Mai este o saptamana pentru nominalizari la premiul Mentor pentru excelența in educație, care se acorda acelor profesori sau antrenori care au descoperit și au lansat tinere talente și le-au sprijinit primii pași atat intelectual,…

- Parintele Arsenie Boca spunea ca nu putem invinge ispitele doar prin infranarea poftelor, scrie secretele.com. "Firea trupului fiind surda, oarba si muta, nu te poti intelege cu ea decat prin osteneala si foame, acestea insa trebuie conduse dupa dreapta socoteala, ca sa nu dauneze sanatatii. Acestea…

- Cele mai frecvente formulari pe care le aud politistii din partea victimelor furturilor prin imprietenire sunt ”Au spus ca au un necaz si vor doar un pahar cu apa…”, ”Pareau niste oameni de treaba…”, ”S-au recomandat a fi de la o firma de instalatii…”, iar cele mai dese urmari ”Nu am crezut niciodata…

- Nu e o buruiana, e planta care trateaza cateva boli grave Supranumita de greci „elixir de viata lunga”, planta este folosita si astazi in caz de nervozitate, digestie dificila, lipsa poftei de mancare, anxietate si depresie, dureri reumatice si nevralgii. Este si remediu pe termen lung contra Alzheimerului.…

- Putem manca din orice dar asta nu inseamna ca trebuie sa ne indopam pana cand nu mai putem respira. Potrivit medicilor, dieta echilibrata, hidratarea corespunzatoare, mișcarea și odihna, atunci cand trebuie, sunt factorii cheie in aceasta perioda, informeaza Jurnalul Național. Un kilogram…

- Petrescu: ”Am fost dezavantajați clar” Antrenorul lui CFR Cluj a ”explodat” dupa eșecul cu CS Universitatea Craiova. "Bursucul" a contestat lovitura de colț primita de olteni în finalul primei reprize, faza care a precedat și primul gol al partidei, marcat de Baluța. Fostul fundaș al echipei…

- Trei puncte de trecere a frontierei cu Ucraina sunt închise la aceasta ora. Acest lucru se întâmpla din cauza ridicarii nivelului de apa în râul Nistru, scrie deschide.md Astfel, cele trei puncte de trecere de tip debarcader „Soroca"(interstatal),…

- Dieta cu castraveti. Pierzi doua kilograme in trei zile Dieta cu castraveți detoxifica organismul, hidrateaza intens și va ajuta sa slabiți 2 kilograme in doar trei zile. Face insa parte din categoria dietelor-fulger și nu trebuie ținuta mai mult de cateva zile, intrucat este hipocalorica și nu ofera…

- Aquatim anunța intreruperea alimentarii cu apa a conductei magistrale de pe Cetații, pe porțiunea cuprinsa intre strazile Matei Basarab și Cloșca, pentru aproximativ doua ore. „Urmare a acestei avarii va fi presiune redusa la apa in toata zona afectata, in zona de blocuri Circumvalațiunii,…

- Toți angajații din Romania sunt obligați sa faca acest lucru pana la 20 decembrie. Aceasta obligativitate vine odata cu modificarea Codului Fiscal. Mai exact, pana la data de 20 decembrie 2017, salariații din țara ...

- Un viceprimar din Cluj a demisionat și s-a facut polițist local La o scurta perioada dupa ce Robert Szabo, fostul viceprimar al Muncipiului Campia Turzii, a demisionat din functie, urmata de demisia acestuia din functia de presedinte al UDMR Campia Turzii, s-a aflat si motivul real al celor doua demisii,…

- Cluj-Napoca cere parlamentarilor sa respinga legile Justitiei FOTO/VIDEO Cativa clujeni protesteaza, la aceasta ora, in fata sediului PSD din oras si cer parlamentarilor sa respinga legile Justitiei. "Dupa scandalul de ieri din Parlament si suspendarea sedintei tarziu în noapte, din lipsa…

- In aprilie, AMD lansa placa grafica Radeon RX 560, destinata jucatorilor cu un buget restrans, iar cateva luni mai tarziu, aparea modelul 560D, destinat pieței Asiatice. Nicio problema pana aici, dar recent, multiple publicații internaționale au sesizat ca AMD a lansat 560D in Europa sub denumirea…

- Busuiocul: planta aromatica cu puternice beneficii pentru sanatate Busuiocul este o planta aromatica folosita in special in bucataria mediteraneana. Pe langa gustul aparte pe care il da preparatelor, busuiocul are nenumarate beneficii asupra sanatatii datorita continutului mare de vitamine si minerale.…

- Ninge de dimineata in Maramures si zapada a inceput sa se astearna, ingreunand circulatia. Autoritatile anunta ca stratul de zapada in Pasul Gutai masoara un centimetru, iar utilajele de deszapezire sunt pe mai multe artere de circulatie din judet. Pana acum nu s-au semnalat probleme in trafic, dar…

- ANM a emis vineri o o atenționare Cod galben de ninsori și viscol in zonele montane din 14 județe aflate in Moldova, Muntenia și Transilvania și una de ploi, ninsori și vant in rest, din aceasta seara.

- Traficul rutier pe mai multe artere de circulatie va fi restrictionat pe 1 Decembrie, in Craiova, dar si pentru desfasurarea in Piata „Mihai Viteazul” a manifestarilor artistice prilejuite de organizarea Targului de Craciun.

- Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunța ca pe 30 noiembrie și 1 decembrie circulatia vehiculelor, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane este interzisa pe sectoarele de drum si in intervalele orare prevazute in tabelul de mai jos: Incalcarea…

- Conform avertizarii meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie, in intervalul 27 – 28 noiembrie, in Muntenia va ploua pe arii extinse, iar cantitațile de apa vor depași 25 l/mp și izolat 40…50 l/mp. In Carpații Meridionali, va ninge insemnat cantitativ, iar vantul va prezenta intensificari…

- Traversarea neregulamentara si neacordarea de prioritate pietonilor sunt cauze generatoare de accidente rutiere cu consecinte grave, de cele mai multe ori. Din acest motiv, politistii Serviciului Rutier organizeaza periodic actiuni pentru reducerea riscului rutier, mai ales pentru aceasta categorie…

- Panouri de avertizare cu mesajul „Atentie! Zona cu risc ridicat de accidente", insotite de avertismentul punct negru, au fost dispuse pe DN 2 E, la intrarea in Cornu Luncii dinspre Radaseni. Este vorba de portiunea de drum de aproximativ un kilometru in linie dreapta, unde, luna ...

- Astazi, politistii de la rutiera din Dambovita desfasoara o actiune in comun cu IPJ PH, pe DN1A, DN 72, DJ720, DN71, pentru depistarea si sanctionarea abaterilor comise de participantii la traficul rutier. La activitate, participa si efective de ordine publica. Se actioneaza in principiu pt combaterea…

- Traficul rutier de la iesire de pe Autostrada A4 catre intrarea in Constanta este foarte aglomerat in aceasta dimineata. Pe ambele benzi de mers se circula in coloana. Aglomeratia are legatura cu faptul ca traficul este blocat pe DN 39 in zona Lazu din cauza unui grav accident rutier iar autovehiculele…

- Daca obișnuiești sa iei pastile de raceala pentru a elimina simptomele neplacute, precum durerile de cap, nasul infundat sau ragușeala, ar fi mai bine sa apelezi la remedii naturale. Potrivit unui studiu al cercetatorilor scoțieni, paracetamolul, unul dintre cel mai des folosite analgezice contra racelii,…

- Senatorii din comisiile de specialitate cazusera, oricum, de acord sa recomande colegilor adoptarea proiectului de lege inițiat de PSD, intocmind un raport favorabil proiectului legislativ. Proiectul mai trebuie acum aprobat doar de Camera Deputaților, inainte de a fi trimis președintelui Iohannis spre…