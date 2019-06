Stiri pe aceeasi tema

- RUSALII 2019. Rusaliile sunt praznuite in fiecare an la 50 de zile de la sarbatoarea Sfintelor Pasti. Rusaliile vor fi sarbatorite de crestini ortodoxi duminica si luni. Sarbatoarea de Rusalii este cunoscuta si sub denumirea de Pogorarea Sfantului Duh si reprezinta o sarbatoare extrem de importanta…

- Cei șapte episcopi greco-catolici romani au fost beatficați de Papa Francisc in cadrul ceremoniei de pe Campia Libertații din Blaj. „Sa fie de acum inainte numiți Fericiți și sa li se poata celebra sarbatoarea in locurile și dupa legile prevazute de dreptul canonic, in fiecare an la 2 iunie”. „Noi ascultand…

- Creștinii ortodocși intra, astazii, in Saptamana Luminata, cand totul sta sub semnul Luminii – simbolul Invierii lui Hristos. In Lunea Alba, așa cum este numita prima zi de luni dupa Paste, sunt respectate mai multe tradiții, inca din timpuri stravechi. Cu ...

- Invierea Domnului, numita si sarbatoarea Pastilor, adica ziua in care raul si viclenia vor fi lasate deoparte, imbracand haina adevarului si a bucuriei, este cea mai veche sarbatoare a crestinatatii. Este sarbatoarea care a adus omenirii speranta mantuirii si a vietii vesnice, prin sacrificiul lui…

- Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor este ultima saptamana a Postului Pastilor, de la Sambata lui Lazar pana in Ziua de Pasti. In aceasta saptamana se fac slujbe bisericesti pentru pomenirea ultimelor zile ale lui Hristos pe pamant inainte de rastignire si invierea Lui. Slujbele Utreniei din Saptamana…

- Sambata lui Lazar este sarbatorita de creștini-ortodocși cu o zi inainte de Duminica Intrarii lui Hristos in Ierusalim, duminica Floriilor. Face puntea de legatura intre Postul Paștelui și Saptamana Patimilor si este incarcata de semnificații scrie observator.tv Duminica Floriilor…

- Sambata lui Lazar este sarbatorita de creștini-ortodocși cu o zi inainte de Duminica Intrarii lui Hristos in Ierusalim (Duminica Floriilor) și reprezinta puntea de legatura intre Postul Paștelui și Saptamana Patimilor. Duminica Floriilor este precedata de Sambata lui Lazar. In aceasta zi, Iisus Hrisos…