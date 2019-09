Sarbatoare MARE pentru romani MARTI! Doamne Fereste sa faci ASTA! E MARE PACAT!

Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare cu cruce rosie pentru crestini, in prima zi din luna octombrie. In fiecare an, pe data de 1 octombrie, Biserica praznuieste una dintre cele mai importante sarbatori de peste an, care este inchinata Maicii Domnului.

Un Chef celebru a murit in somn. A fost jurat in mai multe emisiuni culinare si detinea un faimos restaurant Celebrul chef Carl Ruiz, proprietarul restaurantului La Cubana, din New York, a murit subit, la doar 44 de ani.

- Acoperamantul Maicii Domnului este prima sarbatoare religioasa de cruce roșie din calendarul creștin ortodox al lunii octombrie. Aceasta pica pe 1 octombrie 2019. Ce nu ai voie sa faci și ce rugaciune de ajutor se rostește

- O biserica din lemn din judetul Cluj, inclusa in patrimoniul monumentelor istorice din Romania, este pe punctul de-a deveni amintire, din cauza nepasarii autoritatilor. Vechi de aproape 200 de ani, lacasul mai pastreaza intact doar turnul.

- Orice bun creștin trebuie sa știe ca pe data de 24 august, este praznuit Sfantul Mucenic Eutihie și este un bun prilej pentru a ne ruga și a-I cere lui Dumnezeu liniște in familie și bunastare in casa. Acesta este praznuit in calendarul ortodox in fiecare an.

- Pe data de 11 august, duminica este mare, mare sarbatoare la romani! In fiecare an, in aceasta zi, este praznuit un mare sfant care, de altfel, este trecut cu cruce neagra, in calendarul ortodox. Sfantul Nifon este sarbatorit in ficare an pe data de 11 august.

- CALENDAR ORTODOX 27 IULIE. Sfantul Mucenic Pantelimon s-a nascut in anul 284 in orasul Nicomidia. A trait in timpul imparatului Maximian (286-305). La nastere a primit numele de Pantoleon, care inseamna "cel in toate puternic ca un leu", un nume pagan, caci tatal sau impartasea credinta in zei. Insa…