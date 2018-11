Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ii sarbatoresc azi pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril, cunoscuti drept conducatorii cetelor de ingeri, pazitorii oamenilor de la nastere si pana la moarte si calauze ale sufletelor in drumul acestora spre rai. In fiecare an, pe 8 noiembrie, Biserica cinsteste Soborul Sfintilor…

- Sarbatoare mare duminica, 4 noiembrie, in Buciumi. A avut loc Sfanta Liturghie in biserica “Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil”, preot paroh Ciprian Coza, secretar protopopesc. Parohia Buciumi face parte din Protopopiatul Chioar. Cu aceasta ocazie Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului…

