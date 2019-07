Stiri pe aceeasi tema

- Un motociclist a ajuns in șanțul de pe marginea șoselei, la ieșirea din Timișoara spre Arad. El a fost accidentat de o mașina al carei șofer nu s-a asigurat la sichimbarea direcției de mers. The post Motociclist accidentat la ieșirea din Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Acordul de parteneriat pentru calea ferata de mare viteza intre Debretin, Oradea, Arad si Timisoara a fost semnat intre mai multe camere de comert si industrie din Ungaria si Romania, potrivit bihon.ro .

- Reprezentantii a patru Camere de Comert si Industrie din Ungaria si tot atatea din Romania au semnat, la Debretin, un parteneriat pentru... The post Parteneriat pentru un tren de mare viteza pe ruta Debrecen – Oradea – Bekescsaba – Arad – Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- In orasul maghiar Debrecen s-a semnat, miercuri, un acord de parteneriat dintre patru Camere de comert si industrie din Ungaria (Hajdu-Bihar, Csongrad, Szabolcs-Szatmar-Bereg si Bekes) si patru Camere de comert si industrie din Romania (Timis, Arad, Bihor si Satu Mare).

- „Vin de la Gorj. E mai frumos ca la mare, plaja ne place foarte mult”, a spus unul dintre turiști. De aceași parere a fost și un alt tanar venit din Prahova: „Apa, nisipul și fetele frumoase”. Chiar și timișorenii au auzit de Ghioroc și plaja de aici, iar așa cum pe vremuri veneau la Ștrandul din Municipiu,…

- Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului (APDT) in judetul Timis va participa vineri la un eveniment de promovare turistica a judetului Timis si a Banatului, intr-o manifestare initiata de Consulatul General al Romaniei la Gyula sub titulatura ''Ziua Europei in judetul Bekes'',…

- Ministrul Petre Daea a vizitat sambata Centrul Antigrindina de la Dancu, Iași. "Zonele (unde a cazut grindina) sunt in afara ariilor unde avem centru antigrindina. Nu putem acoperi toata Romania. Vom face acest lucru in 2020. Vom extinde. Am spus-o si realizam aceste obiective de investitii, obiective…

- In 1 iunie, la ora 10.30, in Piața Unirii vor sosi participanții, iar dupa finalizarea probelor care vor incepe la ora 11.00, mașinile vor ramane parcate in piața pana la ora 13.30. Pana la data de 1 mai sunt inscrise șapte echipaje romanești din județele Timiș, Arad și Hunedoara, cu șapte…